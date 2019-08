Voetbalreisorganisaties doen het goed: tripjes naar de wedstrijden van miljoenenclubs als FC Barcelona of Real Madrid worden flink geboekt. Maar een groeiende groep voetbalsupporters kijkt liever naar clubs van een lager niveau. Hoe lager de divisie, hoe leuker, vinden zij.

Aan de rand van het kalme Barcelonese park Jardines de la Maternitat staat de gigantische voetbaltempel Camp Nou, het thuishonk van FC Barcelona. Met een capaciteit van 99.357 toeschouwers is dit het grootste voetbalstadion van Europa. "De tribunes lijken er in de hemel te verdwijnen", beschrijft voetbalfanaat Tim Samson de blauw-rode arena.

Camp Nou en de wedstrijden die FC Barcelona er speelt zijn populaire toeristische trekpleisters. Accountancybureau Deloitte berekende dat de voetbalclub door middel van ticket- en merchandiseverkoop jaarlijks zo'n 759 miljoen euro bijdraagt aan de inkomsten van de stad. Dat is 1,2 procent van al het geld dat de gemeentekas binnenkomt.

Wedstrijdtickets duurder en meer toeristen in het publiek

Voetbalreisorganisaties zien de populariteit van wedstrijden van grote clubs als FC Barcelona, Manchester United of Juventus al jaren groeien. Reinier Linthorst Homan, eigenaar van VoetbalTravel noemt geen cijfers, maar zegt wel dat er sprake is van een groeiende markt en dat mensen sneller bereid zijn op een buitenlandse voetbaltrip te gaan.

Dat weten ook de grote clubs. De prijzen voor tickets voor een enkele thuiswedstrijd van FC Barcelona beginnen bij 68 euro en lopen op tot 214 euro. Ter vergelijking: kaarten voor Ajax kosten 14 tot 62 euro. De supportersvereniging van FC Barcelona is klaar met deze stijgende prijzen en het toenemende aantal voetbaltoeristen op de tribune. De vereniging wil goedkopere kaarten voor de fanclubs en minder toeristenpakketten.

Samenstelling van reisgezelschappen op voetbaltrip Tom Olthof van Voetbalreizen.com: "Het merendeel is man, vooral vaders en zonen. Door de groei van het vrouwenvoetbal zien we nu ook meer vaders en dochters. Gezinnen komen minder vaak voor."

'Reizen naar de Belgrado Derby in no-time uitverkocht'

Meer mensen verzetten zich tegen de toenemende commercialisering van de sport. Zo startte Feyenoord-fan Jilke Hellinga (36) vorig jaar reisbureau In de Hekken Travel, dat voetbaltrips naar onbekendere clubs in bijvoorbeeld Kroatië, Bulgarije of Servië aanbiedt. "Op een voetbaltrip kom je op bestemmingen waar je anders nooit zou komen", zegt hij. "Zoals in Belgrado, waar de wedstrijd tussen Rode Ster en Partizan in no-time was uitverkocht."

“Clubs uit de lagere divisies zijn helemaal verweven met hun wijk of stad.” Jilke Hellinga, In de Hekken Travel

Volgens Hellinga gaat de oorspronkelijke betekenis van voetbal verloren bij de grote clubs. "Daar kom je alleen om sterren als Lionel Messi of Cristiano Ronaldo te zien", zegt hij. "Ons publiek boeit het niet wat de kwaliteit van de wedstrijd is. Die komen voor de sfeer en de liefde voor voetbal. Zeker in de lagere divisies zijn de clubs helemaal verweven met de geschiedenis van een wijk of stad."

Spelers van voetbalclub Partizan Belgrado vieren een doelpunt tegen Yeni Malatyaspor. (Foto: Pro Shots)

Meer diehardsupporters dan bij Premier League

Tom Olthof, mede-eigenaar van Voetbalreizen.com, ziet dat vooral trips naar wedstrijden van de Engelse competitie League One (de derde divisie) veel geboekt worden. "Daar spelen goede voetballers en het is prijstechnisch een stuk interessanter dan bijvoorbeeld de hoogste divisie, de Premier League."

"De authenticiteit van de voetbalcultuur bij de lagere divisies is groter", zegt Olthof. "Als je echt die Engelse liederen wil horen, moet je naar wedstrijden van lagere niveaus. Er zitten procentueel meer diehardsupporters dan bij de Premier League."

Toch blijven ook de reizen naar de grote clubs zeer in trek. "Dat moet je een keer gezien hebben, het is ontzettend gaaf", zegt Olthof. "Voetbaltoerisme is over het algemeen gewoon heel groot geworden."