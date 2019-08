Ondanks de schade aan de heide en grasvlaktes door de droogte van vorig jaar is de heide toch op veel plekken opgebloeid. Waarom is dat bijzonder en waar kun je de paarse deken van heidebloemen zien?

De lange, hete zomer van vorig jaar was prettig voor toeristen en vakantiegangers die in eigen land bleven, maar pittig voor de natuur. Veel struiken op de uitgestrekte Nederlandse heidegebieden waren verdord door de zon.

Omdat de boswachters van het gebied verwachtten dat de heide dit jaar dor zou blijven, staan er ook minder bijenkasten. "Nog niet eens de helft van wat er normaal stond", zegt boswachter Kees Jan Westra.

Toch bloeide de heide deze maand op. Een uitgestrekt tapijt van paarse struik- en dopheide siert de vlaktes en de bosranden. "De natuur heeft echt zijn veerkracht laten zien", zegt Westra.

De paarse heide trekt veel publiek. "Het was zondag echt filefietsen over het Dwingelderveld", zegt teamleider Godfried Vis van Staatsbosbeheer Zuid-Drenthe.

Overzicht

Ook door de paarse heide wandelen? Op de volgende plekken staat de heide er nu op haar mooist bij.

Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug herbergt een van de grootste aaneengesloten gebieden met droge heide in West-Europa. De Heuvelrug ligt hoog en de bodem bestaat voornamelijk uit zand. Daarom groeit er struikheide, die goed bestand is tegen droogte. Je kunt er wandelen, fietsen, paardrijden of mee met de boswachter op excursie.

Wandelroutes van 2 tot 13,8 kilometer

Fietsroutes van 2,5 tot 195 kilometer

Bereikbaar vanaf zeven parkeerplaatsen

Nationaal Park Dwingelderveld

Op het Dwingelderveld staan dopheide en struikheide, die elk een andere paarse tint hebben. Daardoor verandert de heide van kleur terwijl je wandelt. Het Dwingelderveld heeft het grootste overgebleven aaneengesloten natte heidegebied in West-Europa. Kenmerkend voor het Dwingelderveld zijn de kraanvogels, ringslangen, adders en hagedissen die er leven.

Wandelroutes van 2,5 tot 13 kilometer

Fietsroutes van 23 tot 31,6 kilometer

Bereikbaar vanaf vier parkeerplaatsen

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een natuurgebied van 2.500 hectare groot op de grens van Friesland en Drenthe. Het is een van de best bewaard gebleven hoogveengebieden. Veel van dit soort grond werd afgegraven voor turfwinning. Wandelroutes door dit gebied voeren door bos, langs heide en over stuifzand. Midden in de natuur staat een 18 meter hoge uitkijktoren in de vorm van het getal zeven van waaraf je uitzicht hebt over de paars bloeiende heide.

Wandelroute van 3,75 kilometer

Fietsroutes van 30 en 51 kilometer

Bereikbaar vanaf drie parkeerplaatsen

Nationaal Park De Hoge Veluwe

In Nationaal Park De Hoge Veluwe kom je verschillende soorten heide tegen, van glooiende paarse tapijten van heidevelden tot vennetjes met gras en mossen. Hier groeit dopheide, struikheide en de zeldzamere soorten kraaiheide en lavendelheide. Het Nationaal Park rekent een entreeprijs van 9,95 euro voor volwassenen.

Wandelroutes van 2,6 tot 80 kilometer

Fietsroutes tot 42 kilometer

Bereikbaar vanaf drie parkeerplaatsen

Buurserzand

Het Buurserzand, gelegen bij Haaksbergen, bestaat grotendeels uit bos en heide, die overlopen in graslanden. Hier groeien onder meer jeneverbessenstruiken, dopheide en klokjesgentiaan. Het gebied wordt begraasd door rode Herefordrunderen, die op deze manier ervoor zorgen dat het gebied open blijft en de paarse heide alle ruimte krijgt.

Wandelroute van 5,2 kilometer

Fietsroutes tot 60 kilometer

Bereikbaar vanaf parkeerplaats Stendermolenweg 9, Haaksbergen

Mookerheide

Op de Limburgse Mookerheide wandel je tussen de Schotse hooglanders en Drentse heideschapen. Het glooiende natuurgebied kent een aantal uitzichtpunten op de Maas en de Sint-Martinuskerk in Cuijk. Wandelaars hebben de keuze uit acht verschillende routes. Hou er rekening mee dat het gebied flink wat hoogteverschillen kent en je dus soms een stuk omhoog moet lopen voor een uitzicht over oude bossen, uitgestrekte heide en de rivier in de verte.

Wandelroutes van 2 tot 10 kilometer

Fietsroutes van 17 tot 146 kilomter

Bereikbaar vanaf parkeerplaats Jachtslot de Mookerheide

Paleispark en Kroondomein Het Loo

Achter Paleis Het Loo in Apeldoorn ligt een park van 650 hectare groot. Je kunt er een paaltjesroute wandelen die voert langs gevarieerde bosgebieden met kleine heidevelden. Er zijn twee heidegebieden: de Soerense Heide en de Asselsche Heide. Hier vind je observatiepunten met een weids uitzicht. Kroondomein Het Loo is alleen te bezoeken met een dagkaart van 2 euro.

Wandelroutes van 2 tot 13,5 kilometer

Fietsroutes van 38 tot 57 kilometer

Bereikbaar vanaf twee parkeerplaatsen

Soester Duinen

De Soester Duinen, gelegen aan de noordelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug, kenmerken zich door grote zandverstuivingen met jeneverbessenstruiken, heideterreinen en bossen. Je kunt er een blauwe en een oranje paaltjesroute volgen. Beide wandelingen zijn 10 kilometer lang, maar kunnen ingekort worden. Vanwege het mulle zand is het terrein niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.

Wandelroutes van 4 tot 10 kilometer

Fietsroutes van 36 kilometer

Bereikbaar vanaf twee parkeerplaatsen

