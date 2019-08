Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is er een festival bij Biergarten 030 en zondag kun je allerlei lekkers eten bij Eten op Rolletjes in het Máximapark.

Buitenbioscoop - Lombok

Wie houdt van schrikwekkende thrillers kan vrijdag 30 augustus terecht bij The Anthony Hotel in Lombok. Daar wordt het dakterras omgetoverd tot een bioscoop. Er is bier, popcorn, de film Se7en en een uitzicht over Utrecht.

Waar: The Anthony Hotel, Kanaalstraat 197

Wanneer: 30 augustus, 21.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Festival Strand - Haarrijnse Plas

Golden Earring, Van Dik Hout, Nielson, Davina Michelle, The Dirty Daddies, Miss Montreal en nog veel meer artiesten komen zaterdag naar de Haarrijnse plas. Ook is er een Ibiza-markt met sieraden en hippe lifestyleproducten, trucks met cocktails en bubbels en mobiele keukens, waar allerlei specialiteiten worden klaargemaakt.

Waar: Haarrijnse Plas

Wanneer: 31 augustus, 12.00 tot 23.30

Prijs: vanaf 30,35 euro

Meer informatie

Davina Michelle. (Foto: Bruno Press)

Klapstoelconcert - Van Alphenplein

Op het Van Alphenplein in Utrecht wordt zondag het elfde klapstoelconcert gehouden. Buurtbewoners kunnen er vanaf hun stoeltje met een kan koffie en een schaal koekjes genieten van de muziek van Mark en Marianne.

Waar: Van Alphenplein

Wanneer: 1 september, 11.30 tot 12.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Stille disco in de zon - Biergarten 030

Voor de laatste keer deze zomer organiseert het Filmcafé een stille disco. Iedereen danst hier met een koptelefoon op. Je kunt je eigen muziek kiezen uit drie kanalen: house en disco, muziek uit de jaren tachtig en negentig en pop of tropical/urban en hits. Binnen kun je ook nog spelletjes spelen, zoals tafeltennis, sjoelen en poolen en zijn er arcade games.

Waar: Biergarten 030, CAB-rondom 90a

Wanneer: 31 augustus, 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 8 euro

Meer informatie

Buurtbierfestival - The Anthony Hotel

Bierliefhebbers kunnen zondag hun dorst lessen in The Anthony Hotel in Lombok. In samenwerking met Buurtbier organiseren zij het Buurtbierfestival. In de kloostertuin van het hotel kunnen er allerlei Nederlandse en vooral ook lokale speciaalbieren geproefd worden. Er is van alles: van blond en tripel tot barrel aged stouts en frisse IPA's. Ook zijn er hapjes.

Waar: The Anthony Hotel, Kanaalstraat 197

Wanneer: 1 september, 14.00 tot 20.00 uur

Prijs: vanaf 10 euro

Meer informatie

Bezoekers van een bierfestival. (Foto: Pro Shots/SIPA USA)

Berliner Garten - Berlijnplein

RAUM tovert het Berlijnplein zondag voor de derde keer om tot openluchtfestival Berliner Garten. Er is een openluchtzwembad, grote markt, buurtbarbecue, springkussen en zelfs een camping.

Waar: Berlijnplein

Wanneer: 1 september, 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Ligconcert - Werkspoorkathedraal

Na concerten in het voormalig postkantoor aan de Neude en het Spoorwegmuseum komt er nu een ligconcert in de Werkspoorkathedraal in Zuilen. Liggend op je eigen matje of matras luister je naar de klanken van pianist Jeroen van Veen. Hij speelt muziek van de Italiaanse componist Ludovico Einaudi, die onder meer muziek maakte voor de film Intouchables.

Waar: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41

Wanneer: 31 augustus, 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: 38,50 euro

Meer informatie

Oproep