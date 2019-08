De films die deze week in de bioscoop verschijnen, bevatten veel ontvoeringen. In Jim Button en de Stad van de Draken wordt prinses Li Si gekidnapt en ook in Night Hunter en Tigers Are Not Afraid zet een ontvoering het verhaal in beweging. Een overzicht van de zes films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Jim Button en de Stad van de Draken - familiefilm

Jim Button is een avontuurlijke jongen die zich op een dag realiseert dat hij helemaal niet van het kleine eilandje Lummerland komt. Hij trekt de wijde wereld in op zoek naar zijn herkomst. Al snel ontmoet hij machinist Lucas en Emma de stoomlocomotief. Ze worden vrienden en beginnen aan een zoektocht naar de mooie, ontvoerde prinses Li Si. Zij is gevangengenomen in het gevaarlijke Drakenstad. De reddingsmissie leidt hen langs allerlei avonturen en gevaren.

Genre: familiefilm

Regisseur: Dennis Gansel

Stemmen: Panthero Toney, Marc Boon, Lucas Dietens, Hein van Beem, Frederique Despinosa

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

Night Hunter - thriller

Cooper is een oud-rechter die vindt dat verkrachters in de rechtbank er te gemakkelijk vanaf komen. Hij neemt het heft in eigen handen om zedendelinquenten te straffen. Daarbij krijgt hij hulp van Lara. Wanneer zij wordt ontvoerd, moet Cooper samenwerken met de getraumatiseerde politieagent Marshall om haar terug te halen. Maar het arresteren van de dader leidt alleen tot een nog groter mysterie: de man lijkt iets te weten over de vrouwen die jarenlang misbruikt werden.

Genre: thriller

Regisseur: David Raymond

Cast: Henry Cavill, Eliana Jones, Ben Kingsley, Alexandra Daddario

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

A Rainy Day in New York - comedy

De jonge geliefden Ashleigh en Gatsby verheugen zich op een speciaal weekend in New York. Ze zijn even weg van de universiteit waar ze allebei studeren. Ashleigh gaat hier een beroemde filmmaker interviewen voor de universiteitskrant. Het verzetje verandert al snel in een ingewikkelde puinhoop wanneer de filmmaker en hoofdrolspeler seksuele avances maken en Gatsby bij toeval de aantrekkelijke jongere zus van zijn ex ontmoet.

Genre: comedy

Regisseur: Woody Allen

Cast: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film draait

The Violin Player - drama

De carrière van de gerenommeerde violiste Karin gaat plots in rook op wanneer ze een auto-ongeluk krijgt en nooit meer viool kan spelen. Karin begint op de muziekschool met het geven van lessen aan jonge talenten. Daar leert ze de twintig jaar jongere studente Antti kennen, in wie ze haar passie en gedrevenheid herkent. De twee worden verliefd en de twee beginnen een gepassioneerde affaire die tot veel gezichtsverlies kan leiden. Ondertussen vereist Antti's drang om de top te bereiken steeds meer opofferingen.

Genre: drama

Regisseur: Paavo Westerberg

Cast: Kim Bodnia, Matleene Kuusniemie, Olavi Uusivirta, Misa Lommi

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Tigers Are Not Afraid - drama

De tienjarige Estrella woont in een Mexicaanse wijk die wordt geteisterd door gewelddadige drugsbendes. Ze wacht dagenlang thuis op haar moeder, die maar niet terugkomt. Honger en eenzaamheid drijven Estrella naar een bende straatschoffies, met wie ze bevriend raakt. De jongste van de groep wordt door een drugsbende gekidnapt en Estrella krijgt de opdracht hem terug te halen.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Issa López

Cast: Juan Ramón López, Paola Lara, Hanssel Cansillas

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Jinpa - drama

De ruigharige vrachtwagenchauffeur Jinpa rijdt met zijn vrachtwagen over de desolate Tibetaanse hoogvlakte wanneer er plotseling een schaap voor zijn wagen opduikt. Het dier is in één klap dood. Getergd door schuldgevoel neemt Jinpa een zwijgzame oude lifter in traditionele kledij mee. De lifter, die ook Jinpa heet, vertelt hem dat hij op weg is naar de moordenaar van zijn vader om wraak te nemen.

Genre: drama

Regisseur: Perna Tseden

Cast: Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 28 of 29 augustus in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.