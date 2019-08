Gezonder eten, niet meer stressen op je werk, meer tijd voor jezelf nemen; wanneer we terugkomen van vakantie lopen we vaak over van de goede voornemens. Waar komen deze doelen vandaan en waarom zijn ze de voornemens moeilijk vol te houden wanneer je weer aan het werk gaat?

Het was druk op de Franse en Italiaanse snelwegen deze week. Het terugkerend vakantieverkeer veroorzaakte geregeld lange files.

In de zuidelijke provincies begonnen docenten en scholieren aan hun eerste schoolweek. Komende weken volgen de noordelijkere regio's. Het 'normale leven' gaat weer beginnen.

Meer sporten, gezonder leven, minder stressen

Bij terugkeer van vakantie lopen mensen vaak over van de motivatie om dingen in hun leven anders te doen. "Ze willen afvallen bijvoorbeeld, omdat ze een beetje zijn aangekomen in de zomer", ziet Janneke Gaanderse, arbeidspsycholoog en auteur van het boek In één dag gelukkig.

"Gezonder en sterker worden, minder vlees eten, minder alcohol drinken, meer groene thee drinken, vuilnis beter scheiden, dat soort dingen", zegt ze.

Meest voorkomende goede voornemens Je niet druk maken om kleine dingen

Meer sporten en bewegen

Afvallen

Tijd om beslissingen te overpeinzen

"Tijdens een vakantie trek je jezelf letterlijk uit een omgeving waarin je normaal gesproken verkeert", legt lifecoach Astrid Koelewijn uit.

Terwijl je met een boekje op het strand ligt, worden de energiereserves opgebouwd en heb je de tijd om je beslissingen te overpeinzen. "Ineens is er alle rust. Dan gaat je geest vanzelf aan het werk: vind ik het nog wel leuk wat ik doe en is dit wel wat ik wil?", vertelt de lifecoach.

Tijdens een vakantie heb je alle tijd om je levenskeuzes te overpeinzen. (Foto: 123RF)

Tijdens een vakantie heb je controle over je eigen tijd

"Als je aan het werk bent, heb je maar beperkt controle over je tijd en energie", zegt Gaanderse. "Je hebt net te weinig tijd om boodschappen te doen, net te weinig tijd om te koken."

Dit verandert als je vakantie hebt. "Dan ontstaat er weer controle over wat je wil en kunt doen. Dan beloven mensen zichzelf: ik ga alleen nog biologisch eten en ik ga mijn boodschappen op de markt doen."

“Het gevoel van geluk na een vakantie is binnen twee tot vier weken verdwenen.” Jessica de Bloom

In de praktijk blijken veel van deze goede voornemens bij thuiskomst niet haalbaar. Onderzoeker en universitair docent Economie en Bedrijfskunde Jessica de Bloom concludeerde dat we ons hogere energieniveau, onze motivatie en gevoel van geluk na een vakantie slechts twee tot vier weken kunnen vasthouden. Daarna zitten we weer terug op het energie- en geluksniveau van voor de vakantie.

Bijna onmogelijk om vakantiegevoel vast te houden

"Eenmaal thuis ga je weer aan de slag en moet je al je verantwoordelijkheden op het werk en in het gezin weer dragen", zegt Koelewijn. "Mensen willen dat goede vakantiegevoel vasthouden, maar dat is eigenlijk onmogelijk. Thuis moet de hypotheek betaald worden en ga je de rollercoaster van het werk weer in. Al heel snel gedraag je je weer naar vaste patronen."

"Het valt gewoon tegen als je terugkomt", zegt Gaanderse. "Dan zie je bijvoorbeeld dat de weg naar jouw doel dicht is, omdat anderen ook meedingen naar een bepaalde baan of dat een winkeltje starten veel meer uitzoekwerk vergt dan je gedacht had."

“Mensen hebben moeite met vrije tijd. Dagelijkse taken geven veel meer houvast.” Jaap Duin, psycholoog

Daar komt volgens psycholoog Jaap Duin nog bij dat mensen veel moeite hebben met vrije tijd. "Dagelijkse taken geven houvast, maar goede en betekenisvolle voornemens zijn moeilijk vast te houden, omdat die niet direct veel spektakel en reuring geven", zegt Duin.

Volgens Koelewijn kan een betere balans in het dagelijks leven meer geluk en motivatie opleveren dan de voornemens die in de vakantie ontstaan. "Inzicht krijgen in waarom je doet wat je doet en daar de oorzaak van aanpakken. Dan ervaar je minder stress en meer rust", meent de lifecoach.