De 27e editie van Lowlands belooft vooral een natte te worden. Voor het hele weekend wordt regen verwacht in Biddinghuizen. Hoe bereiden bezoekers zich voor op de weersverwachting?

In de wachtrij bij de campingingang van Lowlands was het vanmorgen al snel een drukte van jewelste. De 21-jarige Lenrine Dalmeijer en haar twee vriendinnen staan al zo'n anderhalf uur in de wachtrij. "Maar we hebben maar één buitje gehad, dus het viel mee", zegt Dalmeijer.

Van 15 tot en met 18 augustus bezoeken zo'n 55.000 mensen het festival. Veel bezoekers hebben voorbereidingen getroffen in verband met de slechte weersverwachting. "We hebben een extra zeil voor de tent gekocht, poncho's ingeslagen, extra kleding mee en op het laatste moment nog een partytent gekocht om toch buiten te kunnen zitten", zegt Dalmeijer.

De kampeerders bestuderen hun plekje uitvoerig. "De ingang moet naar het laagste punt staan, anders stroomt de tent vol water", zegt Suzan van Bergen, die komend weekend met haar collega's de EHBO-post van het festival bemant.

Onder een loodgrijze hemel lopen Lowlands-bezoekers naar de camping. (Foto: Katja Schraag)

Door de plassen denderen

Ook muziekjournalist Atze de Vrieze (39) uit Utrecht bezoekt het festival. Hij heeft nog wel een tip voor de festivalgangers die graag droog blijven. "Scoor voor een tientje laarzen bij de Decathlon of de Scapino", adviseert hij. "In plaats van in de file op het verharde pad, dender je vrolijk door alle plassen."

"Houd de voetjes droog!", beaamt Van Bergen. "Ik kan nu al voorspellen dat het aantal te behandelen blaren enorm gaat worden als gevolg van natte voeten." Ze wijst op de lange afstanden die de bezoekers afleggen op het terrein. "Met natte voeten word je daar heel ongelukkig van."

In korte broek over het terrein

Meer bezoekers hebben hun kleding aangepast aan het weer. De 37-jarige Rene Stammes uit Hoogwoud loopt bewust over het terrein in een korte broek. "Een lange broek blijft langer nat dan je blote benen", licht hij toe. "En de temperatuur is redelijk. Bovendien is bijna alles overdekt, dus tijdens de acts sta je droog."

“Neem vooral ook je goede Lowlands-humeur mee” Erik Kohl, fervent Lowlands-bezoeker

Daarnaast grijpen veel bezoekers naar hun telefoon om een weerapp te checken. "Ik zorg voor extra externe batterijen zodat ik de app kan blijven raadplegen", zegt Van Bergen. De Vries: "Zo weet je wanneer je naar de volgende tent moet rennen."

Voor Erik Kohl wordt het de 25e editie die hij bezoekt. Hij kijkt dan ook niet meer op van een regenbui meer of minder. "Neem extra sokken mee", zegt hij. En vooral ook je goede Lowlands-humeur."

Dat zegt ook Dalmeijer. "Uiteindelijk valt het meestal wel mee in Nederland. Er is hier veel gezelligheid, er is muziek, er zijn feestjes. Ik zie het optimistisch in."

Organisatie verwacht geen problemen door nattigheid

Ook de organisatie van het festival maakt zich geen zorgen. Persvoorlichter Bente Bollmann zegt in een eerder interview met NU.nl: "Doordat er dit jaar een lange en droge periode is geweest, is het terrein in goede conditie en kan het veel water hebben. De paar plekjes waar toch wat water blijft staan, pakken we op met extra rijplaten en houtsnippers.

Bollmann: "De meeste looppaden op het festivalterrein en de camping zijn geasfalteerd. Ik verwacht dus nauwelijks problemen."