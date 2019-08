Met nog ruim twee weken te gaan tot het begin van het nieuwe studiejaar, starten de introductieweken in de studentensteden. In Groningen, Utrecht en Leiden zijn deze al in volle gang. Komende week volgen Amsterdam, Rotterdam, Delft, Eindhoven en Tilburg. Waar komt de introductieweek vandaan?

De KEI-week in Groningen is de grootste introductieweek. De kennismakingsperiode met het studentenleven trekt dit jaar tot nu toe 5.064 bezoekers. Dat aantal kan nog oplopen, aangezien sommige studenten later in de week aansluiten. Ook de Utrechtse UIT-week (4.000 deelnemers) de Amsterdamse Intreeweek (3.400 deelnemers) en VU Introductiedagen (3.100 deelnemers) worden goed bezocht.

Kenmerkend voor de introweken zijn de enorme feesten. Zo was het eindfeest in Groningen al eens in een tropisch zwembad, heeft Leiden dit jaar een springkussenfestival en kunnen nieuwe studenten in Utrecht discorolschaatsen. Ook schuimparty's, buitenbioscopen, feesten met grote regendouches of gekleurde verf kwamen de afgelopen jaren voorbij.

Tijdens een parade leren studenten alle verenigingen kennen. (Foto: Pro Shots)

Meer jongeren krijgen toegang tot hoge opleiding

De eerste introductieweek voor studenten werd in 1969 georganiseerd in Groningen. Dit gebeurde in een tijdperk waarin meer jongeren dan ooit tevoren de kans kregen om te gaan studeren. In 1970 volgden bijna 100.000 studenten een universitaire opleiding. Dat zijn er drie keer zoveel als in 1950.

Tussen die studenten zaten veel kinderen van ongeschoolde ouders. Socioloog Jan Brands beschrijft in zijn boek Die hoeft nooit meer wat te leren de worsteling van deze arbeiderskinderen. Zij wisten niets over de universiteit en hun families konden ze niet wegwijs maken.

De universiteit nam deze taak daarom zelf op zich door middel van een introductieweek. Voor de eerste keer kwam er een introductieperiode voor alle studenten, en niet alleen voor diegenen die lid waren van een studentenvereniging.

Van wandeltocht tot feest met grote artiesten

Het programma van de introductieweken zag er in de jaren zeventig anders uit dan nu. De nieuwe Groningse studenten moesten actief aan de bak tijdens een wandeltocht, een fietstocht en doe-groepen. Dat blijkt uit het programmaboekje van 1979. "De aangeboden doe-groepen hebben een breed scala van onderwerpen, zoals jazzballet, politiek en (jongeren)huisvesting."

Tegenwoordig worden er grote feesten gegeven waarop artiesten zoals Kraantje Pappie, Jonna Fraser en Jack $hirak optreden. Er staan 293.000 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten en 455.000 aan de hogescholen.

De introductiefeesten zijn groter geworden en meer grote artiesten komen optreden. (Foto: Pro Shots)

Drie introductieweken in Amsterdam

Amsterdam heeft drie aparte introductieweken. Eén per onderwijsinstituut: studenten van de UvA gaan naar de Intreeweek, die van de VU naar de Introductiedagen en die van de HvA naar de Introductieweek. Het is daarmee de enige studentenstad die niet één en dezelfde introweek heeft voor hbo- en universiteitsstudenten.

Woordvoerder Kaylee van Schuilenburg van de Intreeweek weet niet precies waarom dat in de hoofdstad zo is. "Het lijkt me het meest logisch dat je tijdens een introductieweek de mensen leert kennen met wie je op dezelfde plek komt te studeren. Het is voor ons op dit moment ook niet mogelijk om groter te worden dan we al zijn, omdat je maar beperkte ruimte hebt in Amsterdam", zegt ze.

De eerstejaars hebben nog twee weken om zich voor te bereiden op het studentenleven voor het nieuwe studiejaar op 2 september van start gaat.