Van knutselen bij de miniclub tot de Hokey Pokey dansen bij de kinderdisco: op de camping neemt het animatieteam de kinderen bij de hand en kunnen ouders een paar uur onbezorgd met een boekje bij het zwembad liggen. Hoe ziet de werkdag eruit voor deze entertainers? NU.nl spreekt met animateur Dionne Vollenberg (21).

Dionne Vollenberg zit midden in haar vijfde zomer als animateur. Ze rolde dit werk in via stages voor haar opleiding toerisme management. Momenteel werkt Vollenberg op kindercamping Le Château in het Franse Hauterives, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Lyon. Tussen het lampionnen knutselen en het uitzetten van de speurtocht heeft ze tijd om te praten.

Dionne Vollenberg in de speeltuin van de camping. (Foto: Team4Animation)

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

"'s Ochtends beginnen mijn collega Pepijn en ik met knutselen bij de miniclub. Daar komen ongeveer vijftien tot dertig kinderen of meer op af, de helft is Nederlands en de andere helft Frans. In de middag heb je een actieve sport- of spelactiviteit zoals een speurtocht of een ruilspel over de hele camping. 's Avonds heb je nog de Lenny-disco (een kinderdisco met mascotte Lenny de vos), karaoke, een kindershow of een spelletjesavond."

“In mijn vrije tijd ben ik liever bezig met de kinderen dan dat ik voor de tent zit”

"We zijn van 10.00 uur tot 22.00 à 23.00 uur met de kinderen bezig. Het liefst ben ik in mijn vrije tijd ook nog bij ze. Als een kind bijvoorbeeld een dag heeft gemist omdat hij of zij met de ouders een stadje aan het bezoeken was, kom ik nog even langs om het dansje voor een show te oefenen of om te kletsen. Dat doe ik liever dan dat ik bij mijn tent zit."

Hoe houd je je energiepeil en goede humeur in stand voor al die kinderen?

"Ik ben van mezelf al heel opgewekt. Ik krijg ook vaak de opmerking dat ik altijd lach. En daarnaast zit je in een mooie omgeving in Frankrijk met volop zon. Als we zo'n kindershow opvoeren krijg ik achteraf van ouders allemaal filmpjes van hun kinderen op het podium. Daar haal je weer energie uit."

Dionne en haar collega organiseren twee miniclubs per dag. (Foto: Team4Animation)

Gedraagt een kind zich weleens echt vervelend?

"Dat komt wel voor. Af en toe zit er een kind tussen van wie je denkt: pfff, waarom? Die kinderen vervelen zich of zijn al klaar met knutselen. Dan gaan ze schreeuwen, aan dingen zitten waar ze niet aan mogen zitten, rondrennen door de miniclub of de hele tijd aan je been hangen."

“Als kinderen na een waarschuwing nog doorgaan haal ik de ouders erbij”

"Je mag ze daar gewoon op aanspreken, ook al ben je niet de ouder. Ik zeg dan: 'hé, nu stop je hiermee.' Vaak schrikken ze dan, omdat ze dat niet gewend zijn van de animateur. Gaan ze dan nog door, dan haal ik de ouders erbij. Maar zo ver heb ik nog nooit hoeven ingrijpen. Vaak lost het zichzelf wel op."

Wil je in de zomer zelf nooit eens lekker op vakantie?

"Die vraag krijg ik vaak van familie en vrienden. 'Je bent altijd aan het werk, wil je nooit zelf eens lekker uitrusten?'. Maar hier haal ik mijn plezier uit. Vooral uit het dansen: dat kan ik hier de hele zomer lang doen, terwijl ik er tijdens normale school- en werkweken minder aan toekom. Als ik terugkom in Nederland mis ik het echt."

"Het is ook vooral goed om te merken met wat voor kleine dingen mensen soms al blij zijn. In de ochtend even langs de kampeerplaats lopen om te zeggen: 'hoi, hoe gaat het?' In Nederland doe je dat toch minder omdat je veel meer met jezelf bezig bent. Ik probeer dat nu bij mijn ouders en vrienden veel meer te doen."