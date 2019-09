Stiekem doen, obsessies en geheimen bewaren: dat zijn de overkoepelende thema's van de films die deze week in de bioscoop verschijnen. In An Affair begint een gymdocente een verhouding met haar leerling, in Working Woman verzwijgt een vrouw het seksueel wangedrag van haar baas en in Temblores is de hoofdpersoon heimelijk verliefd op een man.

Good Boys – comedy

In Good Boys gaat alles fout wat er fout kan gaan. De twaalfjarige Max wordt uitgenodigd voor zijn eerste feestje, maar raakt in paniek omdat hij niet weet hoe je moet zoenen. Hij trommelt zijn vrienden Thor en Lucas op om met de drone van zijn vader een zoenend stelletje te bespieden. Wanneer de drone stukgaat, zitten de jongens in de penarie. Een dag vol verkeerde beslissingen volgt wanneer de jongens in aanraking komen met gestolen drugs, een paintballgevecht, de politie en een stel angstaanjagende tienermeiden.

Genre: comedy

Regisseur: Gene Stupnitsky

Cast: Jacob Tremblay, Molly Gordon, Will Forte, Brady Noon

Kijkwijzer: 12+

Angry Birds 2 – animatie

De humeurige vogels van Vogeleiland en de gemene groene biggen van het Biggeneiland ruziën elkaar de tent uit in een langlopende vete. Maar wanneer een nieuw gevaar de beide groepen bedreigt, moeten de vogels en de biggen met frisse tegenzin samenwerken om hun leefgebieden te redden. Ze verenigen zich tegen de bedreiging afkomstig van het ijskoude Adelaarseiland.

Genre: animatie, avontuur, komedie

Regisseur: Thurop Van Orman

Stemmen: Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Peter Dinklage

Kijkwijzer: 6+

Angel Has Fallen – actie

Gerald Butler speelt de geheim agent Mike Banning. Hij wordt beschuldigd van een mislukte moordaanslag op de president van de Verenigde Staten. Plotseling zien zijn eigen collega's hem als een bedreiging. Banning moet de FBI ontwijken en de echte dader zien te ontmaskeren.

Genre: actie

Regisseur: Ric Roman Waugh

Cast: Gerald Butler, Morgan Freeman, Nick Nolte, Jada Pinkett Smith

Kijkwijzer: 16+

An Affair – drama

De 42-jarige Anita woont in een kleine Noorse plaats en haar relatie is uitgeblust. Wanneer ze aan een nieuwe baan als gymdocente op een middelbare school begint, voelt ze zich al snel aangetrokken tot haar achttienjarige leerling Marcus. De twee beginnen een gepassioneerde affaire. Na een paar vurige ontmoetingen verliest Marcus zijn interesse en krijgt hij een relatie met een klasgenote. De paniek slaat toe bij Anita, die dieper en dieper in haar obsessie voor Marcus verzeilt raakt.

Genre: drama, erotiek

Regisseur: Henrik Martin Dahlsbakken

Cast: Tarjei Sandvik Moe, Andrea Bræin Hovig, Anneke von der Lippe

Kijkwijzer: 12+

Working Woman – drama

Orna en haar man hebben het financieel zwaar: Orna's man heeft net een nieuw restaurant geopend, maar het loopt niet naar behoren. Wanneer Orna dus een nieuwe baan kan krijgen bij een projectontwikkelaar, grijpt ze deze kans met beide handen aan. Al snel merkt ze op dat haar baas Benny wel erg veel seksuele avances maakt, die ze steeds weet te pareren. Tijdens een zakenreis in Parijs staat hij zelfs ineens in haar hotelkamer. Orna heeft de baan nodig, maar begint ook haar gevoel voor eigenwaarde kwijt te raken. Hoe moet ze dit oplossen?

Genre: drama

Regisseur: Michal Aviad

Cast: Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

Kijkwijzer: 12+

Blinded by the Light – drama

Javed is een Britse tiener van Pakistaanse afkomst. Samen met zijn onbeweeglijke, traditionele vader woont hij in 1987 in de Engelse stad Luton. Gedichten schrijven is Javeds manier om te ontsnappen aan racisme en armoede. Hij identificeert zich sterk met de indringende teksten van Bruce Springsteen. De muziek van 'The Boss' wordt Javeds belangrijkste uitlaatklep.

Genre: drama

Regisseur: Gurinder Chadha

Cast: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir

Kijkwijzer: 12+

Temblores – drama

Op een dag vertelt Pablo met een bezwaard hart aan zijn gezin dat hij verliefd is geworden op een andere man. Dit druist tegen alle religieuze waarden van zijn familie in. Pablo moet kiezen: hij laat zich 'genezen' of hij wordt verstoten. Hij wordt steeds meer verscheurd tussen enerzijds de liefde voor zijn familie en anderzijds zijn vrijheid om te kiezen van wie hij houdt.

Genre: drama

Regisseur: Jayro Bustamante

Cast: Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas

Kijkwijzer: 12+

La Quietud – drama

De zussen Mia en Eugenia wonen allebei aan een andere kant van de Atlantische Oceaan: Mia in Buenos Aires en Eugenia in Parijs. Ondanks de afstand hebben ze hun hechte band altijd behouden. Wanneer hun vader een beroerte krijgt, keert Eugenia terug uit Frankrijk. Al snel na de hereniging van de zussen met hun moeder komt oud zeer naar boven. De vrouwen moeten hun trauma's onder ogen komen en verborgen geheimen onthullen.

Genre: drama

Regisseur: Pablo Trapero

Cast: Bérénice Bejo, Martina Gusman, Édgar Ramírez

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 22 augustus in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

