Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Ga naar een gratis optreden van Fresku in het Vondelpark of dans het hele weekend in de culturele vrijhaven Ruigoord. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Prinsengrachtconcert - Prinsengracht

Traditiegetrouw wordt de Prinsengracht zaterdag omgetoverd tot een enorme openluchtconcertzaal. Bariton Raoul Steffani, de Finse violist Pekka Kuusisto en het ensemble Camerata RCO verzorgen het concert. Het evenement is live te volgen via televisie, maar het is natuurlijk leuker om er zelf bij te zijn.

Waar: Prinsengracht 323

Wanneer: zaterdag 17 augustus van 20.00 tot 22.30 uur

Prijs: gratis entree

Het Prinsengrachtconcert leent zich uitstekend voor een romantische date (Beeld: AVROTROS/Michel Schnater)

Kinderprinsengrachtconcert - Prinsengracht

Voor de twintigste keer zal voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert het Kinderprinsengrachtconcert plaatsvinden. Saxofoniste Aliza Faber (14), celliste Donna van Leeuwen (12) en violist Marcel Sutedja (12) zullen Jamai Loman, Patricia van Haastrecht en Trijntje Oosterhuis muzikaal begeleiden.

Waar: Prinsengracht 323

Wanneer: zaterdag 17 augustus van 16.30 tot 17.05 uur

Prijs: gratis entree

Bajesdorp Festival 99 - Bajesdorp

Het Bajesdorp Festival 99 doet bezoekers verbazen met een veelzijdig aanbod van activiteiten. Dansen kan natuurlijk op muziek van onder anderen Frans Doedel en de Beatzers, HoppaH!, Snowapple en Making Woopee. Strijd daarnaast voor de eerste plek in het 'wereldkampioenschap' tafeltennis. Kinderen kunnen naar een workshop vogelhuisjes bouwen of zuurkool maken of kijken naar theatervoorstellingen.

Waar: Bajesdorp

Wanneer: zaterdag 17 augustus van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Tula Lezing - Het Parool Theater

Tula was een Curaçaose verzetsheld die in 1795 leider was van de grootste opstand van tot slaaf gemaakten in de geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen. Ter ere van deze verzetsheld zal de gevolmachtigde minister van Curaçao Anthony Begina persoonlijk reflecteren op het fenomeen Tula en waar hij voor staat. Hij wordt bijgestaan door Dyonna Benett, een erfgoedprofessional die onder meer is gespecialiseerd in inclusiviteit.

Waar: Het Parool Theater, Wibautstraat 131D

Wanneer: zaterdag 17 augustus van 19.00 tot 21.30 uur

Prijs: gratis

Pluk de Nacht Open Air Film Festival - Het Stenen Hoofd

Bekijk vanaf woensdag een selectie van bioscoopfilms, documentaires, animatiefilms en korte films in de openluchtbioscoop in Het Stenen Hoofd. Hapjes, drankjes, spelletjes en muziek rondom de film zorgen voor een volmaakt avondje uit.

Waar: Het Stenen Hoofd, Westerdoksdijk 5C

Wanneer: woensdag 14 tot zaterdag 24 augustus

Prijs: minimaal 6 euro

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

Wil je shoppen, maar heb je de Kalverstraat ondertussen wel gezien? Dit hele weekend is er een vlooienmarkt in de IJ-Hallen op de NDSM-werf. Houders van maar liefst 750 kramen hebben er hun waren uitgestald.

Waar: IJ-Hallen, T.T. Neveritaweg 1

Wanneer: zaterdag 17 en zondag 18 augustus van 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: 5 euro (volwassenen), 2 euro (kinderen)

De Parade - Martin Luther King Park

Meer dan tachtig voorstellingen in een festivalachtige sfeer: dat is de Parade. Het festival biedt muziektheater, toneel, dans, fysiek theater en meer. Op het terrein zijn verder zeven pop-uprestaurants te vinden. 's Middags is er een uitgebreid programma voor kinderen met voorstellingen, workshops en andere activiteiten.

Waar: Martin Luther King Park

Wanneer: 9 tot en met 25 augustus van 14.00 tot 0.00 uur

Prijs: 8,50 euro (vanaf achttien jaar), na openingsdag gratis entree tot 15.00 uur

Een van de pop-uprestaurants waar gegeten kan worden (Foto: Erik van 't Hof).

