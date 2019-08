Het is zomervakantie in Utrecht. NU.nl maakt een overzicht van wat er in de vierde vakantieweek te doen is.

Skate Parade - Lucasbolwerk

De stichting Utrecht Skate Parade organiseert een gratis skatetocht door en rond Utrecht. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen kan zich op vrijdag om 19.45 uur melden op het Lucasbolwerk. Je skatet in een grote groep onder begeleiding van muziek van dj's. De gemeente en politie rijden mee, want de tocht gaat over de openbare weg zodat je altijd over het beste asfalt gaat. De tocht duurt ruim twee uur lang en is 25 kilometer.

Waar: Lucasbolwerk

Wanneer: vrijdag 16 augustus vanaf 19.45 uur

Prijs: gratis

In een lang lint rollen de skaters achter de dj-bus aan. (Foto: Utrecht Skate Parade)

Expositie The Garbage Shop - Metaal Kathedraal

Na twee maanden hard werken, opent kunstenaar Janneke Kortnet zondag 18 augustus haar expositie The Garbage Shop in de Metaal Kathedraal. In deze expositie zie je de wereld van straatafval door de ogen van de kunstenaar. Er is van alles te zien, zoals gereinigde en gerestaureerde producten, maar ook zijn er interactieve activiteiten.

Waar: Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20

Wanneer: zondag 18 augustus vanaf 14.30 uur

Prijs: gratis entree

Utrechtse Orgelzomer - Jacobikerk

Op het Peterz/Garrels/Meere-orgel en het Hess-kabinetorgel in de monumentale Jacobikerk in de binnenstad van Utrecht wordt er donderdag 15 augustus een orgelconcert gehouden. Het thema is De Utrechtse school. Piet van der Steen en Peter van Dinther verzorgen de muziek.

Waar: Jacobikerk, St Jacobstraat 171

Wanneer: donderdag 15 augustus vanaf 19.30 uur

Prijs: gratis entree

UIT-week - binnenstad Utrecht

Maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus staat Utrecht in het teken van de Utrechtse Introductie Tijd, ofwel de UIT-week. Toekomstige studenten komen naar de stad om alles van het studentenleven te proeven. Een hoogtepunt is Utrecht by Night op woensdag 13 augustus. De studenten kunnen dan onder meer jeu-de-boulen , bordspellen spelen en karaoke zingen. Maandag en vrijdag is het openings- en eindfeest in TivoliVredenburg, er zijn markten over het studentenleven en de verschillende verenigingen en er staat de hele week een radiostation op de Neude.

Waar: binnenstad Utrecht

Wanneer: maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus

Prijs: gratis

