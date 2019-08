Een aantal films die deze week in de bioscoop verschijnen roepen nostalgie aan de jaren zestig op. De nieuwste film van Quentin Tarantino is een eerbetoon aan het gouden tijdperk van Hollywood en je kunt muziekfestival Woodstock voor één keer herbeleven in de bioscoop.

Once Upon a Time… in Hollywood - comedy

Het is 1969 en de aan lager wal geraakte TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen weer aan de bak te komen in de filmwereld. Maar de gouden jaren van Hollywood zijn voorbij en het duo herkent de filmindustrie bijna niet meer. Once Upon a Time… in Hollywood is Quentin Tarantino's negende film en een eerbetoon aan de meest glamoureuze periode van Hollywood.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Quentin Tarantino

Cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino

Kijkwijzer: 16+

Woodstock - documentaire

Ergens op een boerenveld in de buurt van Bethel (New York) vond vijftig jaar geleden het iconische muziekfestival Woodstock plaats. Tijdens dit regenachtige weekend beleefden ruim 400.000 bezoekers optredens van Jimi Hendrix, Joe Cocker, Santana, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane en vele andere artiesten. Regisseur Michael Wadleigh was erbij en maakte een ruim drie uur durende muziekdocumentaire die hij uitbracht in 1970. Op 18 augustus wordt de film eenmalig in de bioscoop vertoond.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: Michael Wadleigh

Kijkwijzer: 12+

Ask Dr. Ruth – documentaire

Karola Ruth Westheimer (Frankfurt, 1928) overleefde als kind de Holocaust en werd de eerste sekstherapeut op Amerikaanse televisie. Nu is ze 91 jaar oud en maakt ze seksuele taboes nog steeds bespreekbaar. Ask Dr. Ruth toont afwisselend beelden van interviews met de energieke en onvermoeibare Ruth en animaties die haar jeugdjaren in nazi-Duitsland verbeelden.

Genre: documentaire

Regisseur: Ryan White

Kijkwijzer: 9+

Only You - drama

Na een onenightstand tijdens Oud en Nieuw worden Jake en Elena al snel stapelverliefd op elkaar. Na een paar weken besluiten ze te gaan samenwonen en willen ze een kind krijgen. Dit blijkt moeilijker dan gedacht. De druk om een gezin te starten loop op en zet de relatie onder grote druk. Blijven ze bij elkaar nu het leven ze niet geeft waarnaar ze zo verlangen?

Genre: drama

Regisseur: Harry Wootliff

Cast: Laia Costa, Josh O'Connor, Stuart Martin

Kijkwijzer: 12+

Infinite Football – documentaire

Regisseur Corneliu Porumboiu praat in deze documentaire met zijn welbespraakte vriend Laurentiu. Laurentiu laat zijn gedachten over voetbal, politieke utopie, oranje boerderijen in Florida en terug naar voetbal de vrije loop. De monologen zijn spontaan, maar lijken haast van tevoren te zijn uitgeschreven.

Genre: documentaire

Regisseur: Corneliu Porumboiu

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 18 augustus in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

