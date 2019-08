Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is er een buitenbioscoop bij Molen de Ster en zondag kun je relaxen tijdens de Lazy Sunday Afternoon in Park Castellum.

Beeldenexpositie (He)art of Steel - Grand Hotel Karel V

Twee Belgische en twee Nederlandse kunstenaars presenteren gedurende de zomermaanden een serie indrukwekkende sculpturen. Ze doen dat in de tuinen van Grand Hotel Karel V. De beeldententoonstelling heet (He)art of Steel.

Waar: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1

Wanneer: Tot en met 29 september 2019, 9.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Buitenbioscoop Hoogt on Tour - Molen de Ster

Molen de Ster heeft de handen ineengeslagen met filmtheater 't Hoogt en is vrijdag 9 augustus het podium voor een buitenbioscoop. De prijswinnende film Cold War, een tragisch liefdesverhaal in zwart-wit dat zich afspeelt in Polen in de tijd van de Koude Oorlog, is hier zien. De film is gemaakt door regisseur Pawel Pawlikowski, die met de films Ida en My Summer of Love al Oscars in de wacht sleepte.

Waar: Molen de Ster, Molenpark 3

Wanneer: 9 augustus om 22.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Microboot - Keulsekade

Wie liever wat vroeger op de avond danst, kan terecht bij De Microclub. Maar om 20.00 uur beginnen met binnen dansen, vinden de organisatoren in de zomer maar niks. Daarom gaat De Microclub 10 augustus varen. De boot vertrekt vanaf Keulsekade 400 en maakt dan een rondje door de stad en de omgeving.

Waar: opstaplocatie Keulsekade 400

Wanneer: 10 augustus van 20.00 uur tot 0.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Ruige Plaatjes - Café Averechts

Metal, rock, punk en meer. Op de Ruige Plaatjes-avond in Café Averechts in Utrecht kan er flink met het hoofd geschud worden dit weekend. Café Averechts draait al meer dan 35 jaar volledig op de inzet van vrijwilligers. De fooi die aan de bar wordt gegeven, wordt elke maand verdubbeld en gaat naar het goede doel.

Waar: Café Averechts, Lijsterstraat 49

Wanneer: 10 augustus vanaf 21.00 uur

Prijs: Gratis

Lazy Sunday Afternoon - Park Castellum

Strijk zondag met je kleedje neer in Park Castellum bij Podium Hoge Woerd. De toegang is gratis. Het enige dat je hoeft te doen, is een eigen kleedje meenemen en genieten van de zon en live optredens van Color Bones, Moribayassa, Vaarwater en Zoetwater.

Waar: Park Castellum, Hoge Woerdplein 1

Wanneer: 11 augustus, 14.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

