Voor een dagje uit moet je dieper in de portemonnee tasten dan vijf jaar geleden. Toch zijn er met wat uitzoekwerk genoeg mogelijkheden om de entreeprijs met wat euro's te drukken. NU.nl zet een aantal tips op een rij.

Koop je ticket online

Een ticket via de webshop is vrijwel altijd goedkoper dan wanneer je een entreebewijs aan de kassa koopt. Vaak ligt de prijs online 20 procent lager, maar bij sommige uitjes scheelt het meer. Zo kan een kaartje voor attractiepark Hellendoorn op de website tot 37 procent goedkoper zijn dan aan de kassa.

Aangezien de parken online geen extra kosten maken voor de verkoop, kunnen de prijzen op de website lager gehouden worden. "We hoeven geen kassamedewerker in te huren, contant geld in de la te hebben of het kaartje te printen", zegt een klantenservicemedewerker van Walibi.

Wel kleven er twee nadelen aan online tickets. Ten eerste kunnen die vaak niet of alleen tegen bepaalde voorwaarden geretourneerd worden. Zo neemt Walibi geen tickets terug en doet de Efteling dit alleen binnen veertien dagen na aankoop.

Met 42 euro heeft de Efteling aan de kassa de hoogste prijs van alle attractieparken in Nederland. (Foto: Pro Shots)

Betaal per minuut

In een aantal parken en musea, zoals het Tropenmuseum, het Dolfinarium, Vogelpark Avifauna en het Scheepvaartmuseum, is het mogelijk om om als bezoeker per minuut af te rekenen. Deze attracties zijn aangesloten bij de app Tapperuse. Op je telefoon begint een teller te lopen zodra je binnen bent.

Als je precies weet wat je wil zien en je binnen twee uur weer buiten staat, is per minuut betalen vaak goedkoper. Bij alle uitjes gelden maximale tarieven, zodat je nooit meer kunt uitgeven dan de dagprijs.

“Soms ben je maar een paar uur in een pretpark of sauna, maar betaal je wel voor de hele dag.” Marion Stam, zoekt altijd naar betaalbare uitjes

Marion Stam zoekt altijd naar manieren om op dagjes weg te besparen en geeft tips op haar blog Mam is de hort op. "Ik vind het leuk dat je per minuut kan betalen, want soms ben je maar een paar uur in een pretpark of in de sauna en betaal je wel voor de hele dag", zegt ze.

Maar Stam heeft ook haar bedenkingen bij de app. "Heb je echt zin om de hele dag de tijd in de gaten te houden? En scheelt het je echt veel geld, aangezien er overal kortingsacties te vinden zijn?"

Gebruikers lopen bovendien het risico dat het beoogde museum of attractiepark al is uitverkocht voor die dag. "Tapperuse werkt niet met dagtickets en reserveringen, maar met flexibel in- en uitlopen. We weten van tevoren nooit precies hoe druk het wordt", valt te lezen in de voorwaarden. De app belooft dat dit in werkelijkheid maar zelden zal voorkomen.

Koop een ticket voor een dagdeel

Tot slot is het bij een aantal attractieparken en musea mogelijk om een ticket voor een dagdeel te kopen in plaats van voor een hele dag. Zo kun je bij Duinrell na 16.00 uur 's middags tot 4 euro goedkoper naar binnen dan wanneer je een dagticket koopt. Je hebt dan nog twee uur de tijd voor de attracties en vier uur de tijd voor het Tikibad.

In het Van Abbemuseum in Eindhoven en architectuurmuseum Het Nieuwe Instituut in Rotterdam kun je op aangewezen dagen in de namiddag zelfs helemaal gratis naar binnen. Het kan dus lonen om uit te zoeken of een museum of attractiepark een dergelijke korting biedt.

Meer tips Schaf een Museumkaart of CJP-pas aan

Struin kortingswebsites af voor aanbiedingen

Check of je aanspraak kunt maken op studentenkorting

