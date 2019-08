In de zomer schieten er tientallen maisdoolhoven uit de grond. Voor een paar euro kun je er verdwalen tussen de ruim 2 meter hoge stengels. NU.nl test een doolhof, zoekt ruim een uur naar de uitgang en zet de maisdoolhoven in Nederland op een rij.

Wat is het: vlag veroveren in een maisdoolhof

"Het mais is ingezaaid in april en zodra de planten 20 centimeter hoog waren, hebben we de paden erin gefreesd", zegt Barbara van Brug van Maisdoolhof Meerstad. Aan de oostkant van de stad Groningen kunnen mensen sinds anderhalve week ronddolen door een wirwar van paden tussen 2,5 meter hoge maisplanten. Het is een van de tientallen maisdoolhoven die Nederland rijk is in de zomer.

Sommige doolhoven voegen een extra spelelement toe. Zo moet je in het doolhof van Nobelhorst (een wijk in Almere) een vlag veroveren en in een maisdoolhof in het Gelderse dorpje Sinderen zoek je elf letters die samen een woord vormen. Een aantal doolhoven organiseert nachtelijke spooktochten door de hoge planten.

Tussen de ruim 2,5 meter hoge maisstengels verlies je snel je richtingsgevoel. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Geschikt voor iedereen die geen witte schoenen draagt

Bij de ingang van het doolhof krijg je een kaart en word je op weg gestuurd. Het maisveld trekt een breed publiek. Onder meer een in alternatieve kleding gestoken vriendengroepje van in de twintig, gezinnen met kinderen en stelletjes banjeren over de paden. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding het maisdoolhof in. Honden zijn niet toegestaan.

Eén ding is bij alle bezoekers hetzelfde: iedereen houdt pikzwarte schoenen of voeten over aan de speurtocht naar de uitgang. Op zonnige dagen is de grond in het doolhof stoffig en stuift de aarde snel op. Op regenachtige dagen wordt het er modderig en glad. "Tja, hier had ik geen rekening mee gehouden", zegt een jonge vrouw wijzend op haar gympen, die voorafgaand aan het bezoek aan het doolhof nog wit waren.

Eind september worden alle doolhoven gemaaid en verdwijnen de maiskolven in het veevoer.

Overzicht maisdoolhoven in Nederland

Op onderstaande kaart kun je een maisdoolhof in de buurt vinden. Weet je nog meer maisdoolhoven? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.