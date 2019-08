Het is zomervakantie in Utrecht. Hier lees je een overzicht van wat er deze week zoal te beleven is in en rond de stad.

De Grote Disney PubQuiz - Filmcafé

Disneyliefhebbers en vooral ook -kenners kunnen woensdag 7 augustus hun hart ophalen in het filmcafé. In acht ronden wordt getest hoeveel je is bijgebleven uit je kindertijd. Dit gebeurt door middel van open vragen, videofragmenten en afbeeldingen. Het is een avondvullende reis door Disney's oeuvre.

Waar: Filmcafé, Cab-Rondom 900

Wanneer: 7 augustus om 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro voor een team van 2 tot 5 personen

Meer informatie

De pubquiz vliegt in één avond door alle Disney-films.

Beeldenexpositie (He)art of Steel - Grand Hotel Karel V

Twee Belgische en twee Nederlandse kunstenaars presenteren gedurende de zomermaanden een serie indrukwekkende sculpturen. Ze doen dat in de tuinen van Grand Hotel Karel V. De beeldententoonstelling heet (He)art of Steel.

Waar: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1

Wanneer: Tot en met 29 september 2019, 09.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Buitenbioscoop Hoogt on Tour - Molen de Ster

Molen de Ster heeft de handen ineen geslagen met filmtheater 't Hoogt en is vrijdag 9 augustus het podium voor een buitenbioscoop. De prijswinnende film Cold War is hier zien. Een tragisch liefdesverhaal in zwart-wit, dat zich afspeelt in Polen in de tijd van de Koude Oorlog. De film is gemaakt door regisseur Pawel Pawlikowski, die met de films Ida en My Summer of Love al Oscars in de wacht sleepte.

Waar: Molen de Ster, Molenpark 3

Wanneer: 9 augustus om 22.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Feesten op het water - Microboot

Wie liever wat vroeger op de avond danst, kan terecht bij De Microclub. Maar om 20.00 uur beginnen met binnen dansen vinden de organisatoren in de zomer maar niks. Daarom gaat De Microclub 10 augustus varen. Je kunt er dansen op allerlei soorten house, maar dan op het water. De boot vertrekt vanaf Keulsekade 400 en maakt dan een rondje door de stad en de omgeving.

Waar: de opstaplocatie is Keulsekade 400

Wanneer: 10 augustus van 20.00 uur tot 0.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Fototentoonstelling Zusters van Wijk C - Volksbuurtmuseum Utrecht

In samenwerking met de Utrechtse fotograaf Angeliek de Jonge is het Volksbuurtmuseum een expositie rijker. De Jonge maakte in 2015 de fotoserie De laatste zuster Augustinessen en won hiermee een tweede prijs in de categorie Dagelijks Nieuws van de Zilveren Camera. De tentoonstelling Zusters van Wijk C is samengesteld uit foto's van De Jonge en materiaal uit het archief.

Waar: Nederlands Volksbuurtmuseum Utrecht, Waterstraat 27

Wanneer: elke dag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Elke laatste zaterdag van de maand gesloten

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Filmvertoning Diego Maradona - Louis Hartlooper Complex

Cinéart Nederland presenteert woensdag 7 augustus in samenwerking met Santos Magazine een speciale voorpremière van Diego Maradona. Oscar-winnaar Asif Kapadia (Senna, Amy) vertelt in deze documentaire het verhaal van de stervoetballer, die zelf ook aan de film heeft meegewerkt. Voorafgaand is er een minitalkshow, waarin AD-columnist Sjoerd Mossou en journalist en schrijver Edwin Winkels met elkaar in gesprek gaan.

Waar: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1

Wanneer: 7 augustus om 19.00 uur

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie

