Het is voor veel mensen de start van hun vakantie: het moment dat de veerboot koers zet richting de Waddeneilanden. De rederijen vervoeren jaarlijks meer dan anderhalf miljoen toeristen naar de eilanden. Gerard Pont is kapitein van de schepen op de lijnen Harlingen - Terschelling en Harlingen - Vlieland. "In de zomerperiode heb ik een extra paar ogen nodig."

Gerard Pont (53) uit Leiden ("Ik kom daar niet echt vandaan, maar het schip van mijn ouders lag toevallig in Leiden toen ik geboren werd.") is eerste kapitein bij Rederij Doeksen. Hij vervoert vakantiegangers van en naar Terschelling en Vlieland. Daarnaast geeft hij leiding aan de andere kapiteins.

Kapitein Gerard Pont in het stuurhuis van een van de veerboten. (Foto: Rederij Doeksen/Roel Ovinge)

Hoe lang werk je nu op de veerdienst?

"Nu zo'n zeven jaar. Ik kom van oorsprong uit de binnenvaart. Vanuit daar ben ik de zeevaart ingerold en heb ik op containerschepen, sleepboten, passagiersschepen en zeilschepen gevaren. Als je mij vroeger had verteld dat ik nu op een veerboot zou werken, had ik je voor gek verklaard. Elke dag hetzelfde rondje varen leek me niks, maar het is veel afwisselender dan ik had gedacht. Elke reis is anders."

Hoe zien de werkdagen eruit?

"Het zijn lange dagen, zeker nu met de zomerdienstregeling. Mijn dag begint 's ochtends om kwart over zes en de eerste afvaart vanaf Terschelling is om vijf voor zeven. We varen drie keer per dag heen en weer, tot de laatste afvaart om zeven uur 's avonds. Om negen uur ben ik klaar met werken."

“We hebben nu dagelijks 800 tot 900 man aan boord, dan gebeurt er bijna altijd wel wat”

"Als kapitein ben ik eindverantwoordelijk voor het schip, de bemanning en de passagiers. Ik moet optreden bij calamiteiten, of bij druk vaarwater. Bij sommige vaarten hebben we nu 800 tot 900 man aan boord, dan gebeurt er bijna altijd wel wat. Er valt iemand, of iemand wordt onwel. Ik heb ook een keer iemand aan boord gehad die een hartaanval kreeg. Dan moet je snel handelen."

Zijn er nog andere dingen waar je in de zomervakantie mee te maken krijgt?

"Je moet in deze periode eigenlijk een extra paar ogen in het stuurhuis hebben. Er zijn veel watersporters en bootjes op het water. Veel van die mensen zijn niet echt bekend met de omstandigheden. De Waddenzee is een heel specifiek vaargebied, waar je met laagwater overal met zandbanken te maken krijgt. Ik zie veel onvoorspelbaar vaargedrag van mensen die daar niet op berekend zijn."

"En nu we weer meer mensen vervoeren, vervoeren we ook veel meer bagage. De medewerkers nemen dagelijks honderden fietsen aan. We stallen ze allemaal zelf. Dat is nog wel eens lastig nu zoveel mensen dure e-bikes hebben, want daar willen ze vaak geen afstand van doen. We moeten in hoog tempo laden, vertrekken, de overtocht maken en lossen. Dan staat de volgende groep alweer klaar."

Denk je op een stralende dag nooit: 'Hè, had ik nu maar vrij voor een dagje eiland'?

"Haha nou, als het een dag met een strakblauwe lucht is, vind ik het minder uitdagend om te varen. De overtochten zijn dan makkelijk. Bij regen, storm of een potdichte mist wordt er meer aanspraak gemaakt op je kennis en kwaliteiten als kapitein."

“Iedereen vindt het het normaal dat de veerboten op tijd vertrekken, maar zo normaal is dat niet.”

"Als kapitein heb je als het ware een onzichtbaar beroep. Iedereen vindt het normaal dat de veerboot altijd en op tijd vertrekt, maar zo normaal is dat niet. Er komt een heel stuk walorganisatie bij kijken en een team van matrozen, gastheren en -vrouwen en horecamedewerkers."