Het is erg vervelend, maar nooit helemaal te voorkomen: een ongeluk krijgen op vakantie. Wat moet je doen als je je pols breekt, een kind ziek wordt of zelfs iemand komt te overlijden?

De vakantie van de Vlaamse politica en seksuologe Goedele Liekens werd begin deze week abrupt verstoord. Liekens struikelde tijdens het uitlaten van de hond in het Spaanse Estepona in een put en brak daarbij haar enkel. In een interview met Het Laatste Nieuws vertelt ze hoe ze in een ondermaats ziekenhuis terechtkwam waar niemand haar iets vertelde.

De situatie van Liekens is niet uniek. In 2017 (de meest recente cijfers) stond het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2.300 Nederlanders in benarde omstandigheden in het buitenland bij, bijvoorbeeld na een ongeluk, ziekenhuisopname, overlijden of vermissing. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO.

"In Nederland loop je natuurlijk ook risico op een ongeluk, maar op vakantie gedragen mensen zich vaak wat avontuurlijker dan thuis", zegt woordvoerder Joeri Veen van Menzis. De zorgverzekeraar behandelde vorig jaar 1.939 dossiers van verzekerden die belden voor spoedeisende hulp in het buitenland. In augustus 2018 nam de alarmcentrale ruim 3.500 telefoontjes aan.

Westerse toerist soms verdienmodel voor buitenlandse ziekenhuizen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert zo snel mogelijk de alarmcentrale van de zorg- of reisverzekering te bellen wanneer iemand spoedeisende medische hulp nodig heeft. De hulpverleners van de alarmcentrale kunnen medicijnenbijsluiters vertalen, buitenlandse doktersrekeningen overnemen en over goede, hygiënische ziekenhuizen adviseren.

"Sommige buitenlandse ziekenhuizen, zoals in Turkije, staan erom bekend dat ze onnodige onderzoeken uitvoeren of toeristen naar privé-klinieken brengen omdat ze weten dat die goed verzekerd zijn", zegt reisverzekeringenspecialist Rob Demmers. "Die willen ze op kosten jagen. Dat voorkom je door de alarmcentrale te bellen."

In het ziekenhuis moet je een European Health Insurance Card (EHIC) laten zien. Dit is een bewijs van dat je een zorgverzekering hebt. Door deze pas te laten zien hoef je de zorgkosten niet meer zelf voor te schieten. De EHIC staat vaak achterop de zorgpas. Je kunt hem ook gratis aanvragen bij je zorgverzekeraar.

Documenten die je naast je paspoort moet meenemen Zorgpas en European Health Insurance Card (EHIC)

Polis van je reisverzekering

Alarmnummer van het vakantieland

Alarmnummer van de zorgverzekeraar (staat op zorgpas)

Telefoonnummers van noodcontacten

Wat als het ongeluk ernstiger is?

Ieder jaar sterven er 1.600 tot 1.800 Nederlanders in het buitenland. Uitvaartonderneming Monuta repatrieerde vorig jaar 213 overledenen uit het buitenland naar Nederland. 37 procent van de overledenen kwam uit Spanje.

Specialist repatriëring van overledenen Rita Hamersveld van Monuta vertelt hoe dat in zijn werk gaat. "Als iemand bijvoorbeeld in Spanje komt te overlijden op een camping of hotel, dan gaan de nabestaanden vaak eerst naar de receptie. Die nemen contact op met een uitvaartondernemer in de regio om de overledene zo snel mogelijk naar een uitvaartcentrum te brengen."

"De nabestaande belt daarna, indien de overledene verzekerd was, de alarmcentrale. De paniek is vaak hoog. Wij zorgen dat een van onze Nederlands sprekende contactpersonen in Spanje naar de nabestaanden komt om ze gerust te stellen en formaliteiten te regelen om de repatriëring te organiseren."

Afhankelijk van het land en de bereikbaarheid van de locatie wordt de overledene opgehaald met de auto of het vliegtuig. "In Frankrijk kun je snel doorrijden op de Route du Soleil, maar in bijvoorbeeld Tsjechië heb je geen goede snelwegen", zegt Hamersveld.

Een ongeval in het buitenland brengt voor zowel de vakantiegangers als de thuisblijvers veel stress met zich mee. Het is daarom een goed idee om een noodcontact in Nederland voor vertrek een kopie van je paspoort en de verzekeringen te geven zodat eventuele calamiteiten zorgvuldig afgehandeld kunnen worden.