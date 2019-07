Johnny Depp is vanaf deze week op het witte doek te zien als een man die nog zes maanden te leven heeft en die alles uit het leven wil halen voor hij sterft. Verder het nieuwste deel van de Fast & Furious-films en een Franse film over een jongen met een bijzonder talent. Een overzicht van films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Richard Says Goodbye – comedy

Richard is een verantwoordelijke hoogleraar aan de universiteit. Wanneer hij hoort dat nog zes maanden te leven heeft, besluit hij zijn leven over een andere boeg te gooien. Hij vertelt aan niemand dat hij ziek is en doet vanaf nu alles wat hij wil. Dit leidt tot ontroerende en roekeloze situaties met zijn vrouw, collega's en studenten. Is Richard gek geworden of is hij een inspiratie voor allen?

Genre: comedy

Regisseur: Wayne Roberts

Cast: Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Zoey Deutch, Odessa Young

Fast & Furious: Hobbs & Shaw – actie

In het nieuwste deel uit de Fast & Furious-films volgt de kijker de diplomatieke beveiligingsagent Luke Hobbs en de losbandige Deckard Shaw. Tegen hun zin in moeten de twee samenwerken om een genetisch gemodificeerde vijand (Idris Elba) in de boeien te slaan.

Genre: actie

Regisseur: David Leitch

Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

UglyDolls - animatie

In UglyVille is abnormaal en gek de norm. Schoonheid wordt hier niet gemeten aan de hand van je uiterlijk. Maar wanneer de Ugly Dolls op zoek gaan naar de echte wereld ontdekken ze dat imperfecties en afwijkingen niet door iedereen worden omarmd. De poppen hebben de zware taak om de bewoners van PerfectionVille ervan te overtuigen dat het niet erg is om geen perfect uiterlijk te hebben.

Genre: animatie

Regisseur: Kelly Asbury

Stemmen: Jamai Loman, Vajèn van den Bosch, Défano Holwijn

Invisible Sue – familiefilm

Sue verslindt het ene na het andere stripboek over superhelden, maar ze had nooit gedacht dat ze zelf superkrachten zou krijgen. Na een ongeluk in het laboratorium van haar moeder kan ze plots onzichtbaar worden. Wanneer haar moeder ook nog eens wordt ontvoerd door gevaarlijke schurken, komt Sue in actie met haar nieuwe vrienden Tobi en App.

Genre: familiefilm

Regisseur: Markus Dietrich

Stemmen: Josephine van Waesberghe, Sander Slingerland, Julia Smit, Finn Poncin

Au bout des doigts – drama

De twintigjarige Mathieu Malinski is een bijzonder getalenteerde pianist, maar hij houdt zijn passie verborgen voor de buitenwereld. In de armoedige wijk waarin hij opgroeit is geen ruimte voor klassieke muziek. Op een dag pleegt Mathieu een woninginbraak en wordt hij betrapt door de politie. Hij krijgt een taakstraf toebedeeld, maar mag deze onder leiding van Pierre, het hoofd van het conservatorium, uitvoeren terwijl hij tot pianist wordt opgeleid.

Genre: drama

Regisseur: Ludovic Bernard

Cast: Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson, Jules Benchetrit

La promesse de l'aube – drama

De Franse-joodse auteur Romain Gary (1914-1980) leefde een uitzonderlijk leven. Vastberaden om een beroemd schrijver te worden zwierf hij door Polen, Nice en Parijs en voltooide hij in de Tweede Wereldoorlog een pilotentraining. Zijn volhardendheid dankte hij aan zijn moeder, voor wie hij ten koste wat kost beroemd en succesvol wilde worden.

Genre: drama

Regisseur: Eric Barbier

Cast: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourbon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack

So Long, My Son – drama

Te midden van de revolutionaire hervormingen in China in de jaren tachtig raken twee bevriende gezinnen elkaar uit het oog na het verlies van een kind tijdens een tragisch ongeluk. Jaren later zijn ze ondanks de afstand nog bezig met het verwerken van het familiedrama.

Genre: drama

Regisseur: Wang Xiaoshuai

Cast: Wang Jingchun, Yong Mei

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 1 augustus in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

