Pride Amsterdam gaat zaterdag 27 juli voor de 23e keer van start. Het negendaagse festival trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Waar moet je rekening mee houden als je naar de hoofdstad trekt voor deze viering van diversiteit?

Liever de trein dan de auto

Alle straatfeestjes, exposities, evenementen en de botenparade vinden plaats in de binnenstad van Amsterdam. Delen van de stad zijn daarom afgesloten voor autoverkeer. Dit is met name het geval op zaterdag 3 augustus, wanneer de botenparade is. Wie met de auto komt, doet er daarom goed aan om aan de ring te parkeren en verder te reizen met het openbaar vervoer, zegt de organisatie.

Vanaf station Amsterdam Centraal en station Amsterdam Amstel zijn de meeste activiteiten binnen loopafstand. Houd wel rekening met extra drukte in de trein.

Zelf eten en drinken meenemen mag

Amsterdam heeft al vijf jaar op rij de hoogste horecaprijzen van het land, namelijk 16 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is dus erg voordelig om je eigen drinken naar de straatfeesten mee te nemen. Voor schippers is het overigens verboden alcohol te drinken.

Tijdens de straatfeestjes kunnen de wachtrijen voor de toiletten soms flink oplopen. De organisatie zegt zoveel mogelijk toiletgelegenheid te creëren, maar zegt dat ze daar niet altijd in slaagt. Toch kun je maar beter even in de rij staan. De politie handhaaft tijdens Pride extra op wildplassen, waar een boete van 140 euro op staat.

Botenparade kijken kan alleen nog vanaf de kade

Vanwege ruimtegebrek op het water werkt Pride dit jaar voor het eerst met vignetten voor de boten. Het is daarom niet meer mogelijk om op de dag spontaan te besluiten met een sloepje naar de binnenstad te varen om de parade te bezoeken. Een bootvignet is niet meer verkrijgbaar en de wachtlijst is ook gesloten.

Wie nu nog besluit om naar de botenparade te gaan, kan dus alleen vanaf de kant kijken. De organisatie tipt de kades van de Amstel bij Theater Carré als goed uitzichtpunt. "Daar is veel ruimte om de parade te aanschouwen", is op de website te lezen.

Tijdens de Pride Walk lopen mensen van allerlei etniciteiten en seksuele geaardheden samen om de diversiteit te vieren. (Foto: Pro Shots)

Overzicht: Waar kun je komend weekend al heen?

De botenparade is de drukbezochtste dag van Pride Amsterdam. Wil je liever een aantal minder massale evenementen bezoeken, dan kun je terecht bij de volgende plekken.

Pride Park – Vondelpark

Pride wordt afgetrapt bij het Vondelpark Openluchttheater. Hier vindt een gratis toegankelijk dagfestival plaats waar ruimte is voor spoken word, sport en spel en een regenboogmarkt. Onder meer Fata Boom, DJ Raphaella Brown en het Amsterdam Gay Men's Chorus treden op.

Waar: Vondelpark

Wanneer: zaterdag 27 juli van 13.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Homoseksualiteit in het dierenrijk – ARTIS

In de dierentuin zijn er speciale rondleidingen langs biseksuele pinguïns, vissen die van geslacht veranderen en homoseksuele vogelkoppels die samen kuikens grootbrengen. Ook geven bioloog Charlotte Vermeulen en oud-docent homo- en genderstudies Gert Hekma een lezing over seksuele diversiteit in de natuur.

Waar: ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: rondleidingen 27 en 28 juli, 3 en 4 augustus, lezing 1 augustus om 19.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

In de Japanse makaakgroep zijn er meerdere vrouwenkoppels. (Foto: ARTIS/Edwin Butter)

Foto-expositie Glitter in the Air – De Hallen

De Venezolaanse fotograaf Mr. José maakte de fotoserie Glitter in the Air tijdens de Pride van de Britse stad Brighton. Hij fotografeerde de hoge hakken, veren, netkousen, kolossale pruiken, make-up en meer details van de uitbundige kostuums van de feestvierders. Het resultaat is een persoonlijke kijk van de fotograaf op een viering van de diversiteit.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 47

Wanneer: 27 juli tot en met 4 augustus

Prijs: gratis

Meer informatie

Eén van de geëxposeerde werken. (Foto: Mr. José)

Roze Rijks Rondleiding – Rijksmuseum

Een gids van het Rijksmuseum neemt bezoekers aan de hand van kunstwerken mee door de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland. In een uur tijd wandel je door de eeuwen van Sodom en Gomorra tot de Tweede Wereldoorlog en de huidige tijd. Om 11.00 uur worden er rondleidingen in het Nederlands gegeven en om 14.00 uur in het Engels.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1

Wanneer: 27 juli tot en met 4 augustus

Prijs: op 27 juli gratis, reguliere prijs 5 euro

Meer informatie

Heb jij nog gouden tips voor het bezoeken van Pride Amsterdam? Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder het artikel.