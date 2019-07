De vraag naar vakantieplekken waar kinderen niet mogen komen stijgt nog altijd, zien reisorganisaties. Zo krijgen meer hotels gescheiden voorzieningen voor gezinnen met en zonder kinderen.

In een heuvelachtige, bosrijke omgeving, op zo'n 65 kilometer ten noorden van de Franse stad Limoges, ligt de bed and breakfast Moulin de Chez Joyeux. De ligstoelen bij het zwembad, de privéstrandjes aan de rivier en de rest van het terrein zijn alleen bestemd voor volwassenen. Gezinnen met kinderen of honden moeten uitwijken naar andere hotels of campings: dit is een adult only B&B.

Tessa de Jong-Severijns en Bouwe de Jong uit Den Bosch runnen de bed and breakfast sinds 2015. De Jong-Severijns: "We waren altijd op zoek naar rustige campings, maar we vonden ze nooit. Ook in mei of in juni zaten we tussen de gillende kinderen of baby's die 's nachts huilen. Tegenwoordig zijn er veel meer bestemmingen voor alleen volwassenen."

Gescheiden zwembaden voor gezinnen met en zonder kinderen

Reisorganisator TUI heeft momenteel 179 reizen voor alleen volwassenen in het aanbod, Corendon 107 en Neckermann 87. Volgens woordvoerder Petra Kok van TUI groeit de vraag naar vakanties met alleen volwassenen, maar precieze cijfers kan ze niet geven. "We weten niet exact of de accommodaties geboekt worden omdat mensen een adult only-vakantie willen of omdat de voorzieningen van goede kwaliteit zijn."

Wel ziet Kok dat veel hotels speciale voorzieningen alleen voor volwassenen bouwen. "Die hebben bijvoorbeeld twee gescheiden zwembaden. Eén voor volwassenen die rust willen en een voor gezinnen met spelende kinderen."

Volgens reistrendonderzoeker Tessa aan de Stegge weven Nederlandse vakantiegangers tegenwoordig figuurlijk gesproken het liefst "een cocon om zich heen", waarin ze in alle rust tot zichzelf komen.

'Kindvriendelijkheidsscore moet zo laag mogelijk zijn'

Chiropractor Marieke Ramakers kiest altijd voor een kinderloze vakantie. "Wij kijken naar de kindvriendelijkheidsscore. Het is een absolute pre dat deze laag is", zegt ze vanaf haar vakantiezeilboot bij de zuidkust van Engeland. "Ik heb niets tegen kinderen, hartstikke leuk, maar ik zoek iets anders voor een vakantie. Geen schreeuwende en huilende kinderen, geen Kabouter Plop-muziek, geen animatieteam."

De Jong-Severijns ontvangt soms stekelige e-mails van ouders die zich benadeeld voelen. "Die zeggen dat we discrimineren. Dat begrijp ik niet goed, want er zijn zoveel plekken waar je terecht kunt mét kinderen. Wij kiezen bewust voor een doelgroep die gewoon rust wil."

"We hebben echt geen hekel aan kinderen", benadrukt ze. "Het is begrijpelijk dat die willen rennen en spelen in het zwembad. Maar we willen gewoon geen bommetjes in het water. We hebben maar vier kamers voor maximaal acht personen die hier voor hun rust komen."