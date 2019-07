In de brandende zon in de wachtrij staan voor een achtbaan of een wandeling door de dierentuin: met 38 graden kan een dagje uit best een opgave worden. Wat kun je als bezoeker aan verkoeling verwachten wanneer je in uitzonderlijke hitte een attractiepark of dierentuin bezoekt?

In attractiepark Walibi is zomerevenement Lekkergaan in volle gang. Er treden allerlei straatartiesten op in het park en de attracties hebben een speciale twist gekregen. Bezoekers storten bijvoorbeeld geblinddoekt de diepte in in achtbaan Goliath. Het evenement is bekend onder pretparkfans, maar de bezoekers zuchten ook onder de hitte.

"We hebben een splash team lopen dat voor verkoeling zorgt", zegt woordvoerder Marco Wensveen van Walibi. Dit is een team van medewerkers met waterpistolen die spontane watergevechten beginnen. "En we hebben op de mainstage een schuimparty op de heetste uren van de dag", zegt Wensveen. Daarnaast kunnen bezoekers hun flesjes gratis met kraanwater vullen bij alle horecapunten.

De extra maatregelen staan voorlopig alleen gedurende het zomerevenement op de planning. "Maar mocht de warmte langer aanhouden, dan kijken we of we het ook langer kunnen doen", zegt Wensveen.

In de Splash Battle bespuiten bezoekers elkaar met waterkanonnen. (Foto: Walibi Holland)

IJsjes voor de dieren

Ook DierenPark Amersfoort heeft een plan klaarliggen. "Op heel hete dagen zie je dat het rustig is in het park", zegt woordvoerder Marije Allemekinders. "Maar ons park is heel bosrijk en blijft daarom juist vrij koel."

Er worden sproeiers in het park ingeschakeld en er is een bosbeekje waar bezoekers in kunnen poedelen. Daarnaast krijgen de dieren ijsjes. "We leggen groenten, fruit of vlees in water zodat het een brok ijs wordt. De dieren moeten met het ijs aan de slag om bij het lekkers te komen."

In Wildlands in Emmen pakt de organisatie de verkoeling groots aan: hier plenzen er korte regenbuien neer in de overdekte jungle en staan er verschillende 'knuffelijsblokken' in het park waar oververhitte gasten hun ledematen kunnen koelen.

Het park hanteert daarnaast langere openingstijden. "Zo kunnen bezoekers het wat rustiger aan doen", zegt woordvoerder Renee Vorenkamp.

Een otter snoept van een ijsje met vis en krab. (Foto: DierenPark Amersfoort)

In de Efteling zijn watertappunten geplaatst

In de Efteling kunnen bezoekers overal hun waterfles vullen bij de watertappunten. Ook heeft het park parasols in de wachtrijen geplaatst. "Voor sommige attracties staat een lange wachtrij die een paar keer een bocht omgaat, en daar sta je anders in de volle zon", zegt woordvoerder Mariëtte Siezenga.

Normaal gesproken kunnen bezoekers wat huiverig zijn om in de waterattracties te stappen, maar nu zijn ze juist erg in trek, vertelt Siezenga. "In de Vliegende Hollander kom je onder een waterval door, dat is echt heerlijk. Met die hitte zijn die attracties alleen maar heel erg welkom."

Daarnaast doet het personeel het wat rustiger aan. "De medewerkers hebben meer pauzes, er wordt sneller gerouleerd, ze krijgen ijsjes en zonnebrand en ze hoeven het verplichte giletje niet te dragen."