Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: maak een wandeling door de beroemde Vijfhoek, bezoek het Music and Hippie Festival in Zandvoort of laat je hersenen kraken bij Meneer Frans. Een overzicht van evenementen.

Pubquiz – Meneer Frans

Na een kleine stop is de Meneer Frans Pubquiz weer terug: op vrijdagavond kunnen teams onder het genot van een drankje de hersenen laten kraken. Onderwerpen en vragen lopen uiteen en er zijn minimaal drie en maximaal zes spelers per team toegestaan. Van tevoren kun je een (vega)burger komen eten.

Waar: Meneer Frans, Klein Heiligland 8

Wanneer: vrijdag 26 juli, 20.00 tot 00.00 uur

Prijs: 2,50 euro p.p.

Meer informatie

De pubquizteams bestaan uit maximaal zes spelers. (Foto: Meneer Frans)

Music and Hippie Festival – Zandvoort

Omdat het in augustus vijftig jaar geleden is dat Woodstock in de Verenigde Staten plaatsvond, draait het op de boulevard van Zandvoort drie dagen lang om peace, love and music. Het gratis toegankelijke festival bestaat uit diverse live optredens met muziek uit de jaren zestig, een hippiemarkt, foodmarkt, workshops, kunst en nog veel meer.

Waar: Boulevard de Favauge, Zandvoort

Wanneer: vrijdag 26 tot en met zondag 28 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

Stadswandeling – de Vijfhoek

De beroemde wijk de Vijfhoek staat bekend om haar pittoreske straatjes, verborgen hofjes en verrassende steegjes. Tijdens deze zomerse stadswandeling op zondag leer je anderhalf uur lang onder begeleiding van een gids dit Haarlems, cultureel erfgoed kennen.

Waar: de Vijfhoek, Haarlem

Wanneer: zondag 28 juli, 11.00 tot 12.30 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Live op zondag: Dan German – Het Veerkwartier

Bij deze zomerse editie van Live op zondag bij Het Veerkwartier treedt Dan German op. German is een singer-songwriter uit Londen die momenteel door Nederland toert. Zijn muziek is een mix van country, folk en blues met droge humor, romantiek en een vleugje tragedie.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zondag 28 juli, 16.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Singer-songwriter Dan German. (Foto: Dan German)

Poppentheater Kizzebis – Spaarnwoude

Haarlems poppentheater Kizzebis geeft op zondag 28 juli een voorstelling in het schapenhok van Boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude: de handgemaakte poppen vieren de verjaardag van Kizzebien. Deze poppenkast is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.

Waar: Boerderij Zorgvrij, Spaarnwoude

Wanneer: zondag 28 juli, 11.30 en 13.30 uur

Prijs: 6 euro, van tevoren reserveren

Meer informatie

