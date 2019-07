In deze filmweek verschijnen er zeven nieuwe titels in de bioscoop. DOnder meer de komische horror The Dead Don’t Die en nagelbijter Midsommar zijn te zien. Een overzicht van alle filmreleases.

Midsommar - horror

Een jaar na het veelgeprezen Hereditary is regisseur Ari Aster terug met een nieuwe horrorfilm, die zich vrijwel volledig bij daglicht afspeelt. Een groep vakantiegangers trekt naar een geïsoleerd dorpje in Zweden om mee te doen met de midzomerfestiviteiten, maar de rituelen daaromheen blijken een stuk minder onschuldig dan de jongeren van tevoren dachten. Rollen zijn onder meer weggelegd voor Will Poulter (The Maze Runner) en Jack Reynor (Transformers: Age of Extinction).

Genre: horror

Regisseur: Ari Aster

Cast: Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor

Kijkwijzer: 16+

The Dead Don't Die - horrorcomedy

Bill Murray en Adam Driver spelen in deze comedy twee politieagenten in een rustig stadje dat wordt opgeschrikt door een horde zombies. The Dead Don't Die opende eerder dit jaar het Filmfestival van Cannes. het was de achtste keer dat regisseur Jim Jarmusch voor een Gouden Palm werd genomineerd. Eerder maakte hij films als Coffee and Cigarettes, Only Lovers Left Alive en Ghost Dog: The Way of the Samurai.

Genre: horror, comedy

Regisseur: Jim Jarmusch

Cast: Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi

Kijkwijzer: 16+

The Wolf's Call - thriller

De Franse duikbootofficier Chanteraide moet zich na een verkeerde inschatting opnieuw zien te bewijzen, maar wordt extra op de proef gesteld wanneer zijn onderzeeër in een gevaarlijke crisis terecht komt. Hoofdrolspeler François Civil verscheen eerder onder meer in de comedy Frank en de horror As Above, So Below. Daarnaast is ook Omar Sy te zien, die beroemd werd door zijn rol in arthousehit Intouchables.

Genre: thriller

Regisseur: Abel Lanzac

Cast: François Civil, Omar Sy, Matthieu Kassovitz

Kijkwijzer: 12+

Tel Aviv On Fire - comedy

De 30-jarige Salam werkt voor een populaire Israëlische soapserie die aan beide kanten van de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden goed wordt bekeken. Om dagelijks naar de set te kunnen komen, moet hij langs een grenspost waar een Joodse douanier zit die eigen wensen heeft voor de populaire reeks. Uit angst wringt Salam zich in allerlei bochten om het script te beïnvloeden, maar veranderingen in de beproefde formule blijken een lastige opgave. Deze comedy waarin het Arabisch-Israëlisch conflict centraal staat, won prijzen op uiteenlopende festivals.

Genre: comedy

Regisseur: Sameh Zoabi

Cast: Kais Nashif, Lubna Azabel, Yaniv Biton

Kijkwijzer: 16+

Tarde para morir joven - drama

De zestienjarige Sofia verhuist in de zomer van 1990, na de val van dictator Augusto Pinochet, met haar vader naar een commune aan de voet van de Chileense Andes. Terwijl haar land voor het eerst van vrijheid kan genieten, begint Sofia haar weg naar volwassenheid met een eerste liefde en een kritische blik op het huwelijk van haar ouders. Filmmaker Dominga Sotomayor Castillo werd met Tarde para morir joven de eerste vrouwelijke regisseur die de Zilveren Luipaard op het Filmfestival van Locarno won.

Genre: drama

Regisseur: Dominga Sotomayor Castillo

Cast: Demian Hernández, Antar Machado, Magdalena Tótoro

Kijkwijzer: 12+

Weldi - drama

De Tunesische Riadh en zijn vrouw Nazli maken zich zorgen om hun zoon Sami, die wordt geteisterd door ernstige migraineaanvallen. Ze geven al hun geld uit aan medische zorg, maar wanneer het eindelijk beter lijkt te gaan met Sami, verdwijnt hij spoorloos. Onverwachts blijkt hij naar Syrië te zijn afgereisd. Vader en moeder blijven achter met gevoelens van schuld en verdriet.

Genre: drama

Regisseur: Mohamed Ben Attia

Cast: Mohamed Dhrif, Zakaria Ben Ayyed, Mouna Mejri

Kijkwijzer: 9+

Veearts Maaike - documentaire

Gouden Kalf-winnaars Jan Musch en Tijs Tinbergen (Rotvos) volgden voor hun nieuwste documentaire de veertigjarige veearts Maaike van den Berg. Ze zijn aanwezig bij moeilijke bevallingen en beslissingen over leven en dood, waarbij Van den Berg doortastendheid en lef toont. Omdat de veearts ook actief is als vertegenwoordiger voor de Nederlandse dierenartsen in Europa, geeft deze documentaire ook een beeld van de invloed die politieke beslissingen hebben op het boerenleven in Groningen.

Genre: documentaire

Regisseur: Jan Musch, Tijs Tinbergen

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 25 juli in de Nederlandse bioscopen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.