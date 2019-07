Het is zomervakantie in Haarlem. Een overzicht van wat er deze week zoal te beleven is in en rond de stad.

Haarlem Night Skate

Onder begeleiding van muziek wordt er tijdens de Haarlem Night Skate twee uur lang ontspannen door en om Haarlem geskatet. Elke editie heeft een andere route en er wordt altijd op de openbare weg gereden. Er zijn regelmatig tussenstops en halverwege is een langere pauze.

Waar: vertrek vanaf IJsbaanlaan 2

Wanneer: woensdag 24 juli, 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Familiezomer - Frans Hals Museum

Deze zomer is een bezoek aan de tentoonstelling Haarlemse Helden in het Frans Hals Museum extra feestelijk. Er zijn meerdere hubs gecreëerd waar zelf kunst gemaakt kan worden, en in de speciale zomertuin staan picknicktafels voor de hele familie, een zandtafel en een groot memoryspel.

Waar: Frans Hals Museum Hof

Wanneer: hele zomervakantie

Prijs: 16 euro, kinderen gratis

Meer informatie

Buitengewone Sprookjesavond - Natuurspeeleiland

Kinderen worden tijdens de Buitengewone Sprookjesavond betoverd door een verhalenverteller, maken kennis met allerlei sprookjesfiguren, bezoeken een doolhof, zingen liedjes en eindigen in het snoephuisje van Hans en Grietje. Elk kwartier start er een groep, en de sprookjestocht duurt ongeveer anderhalf uur.

Waar: Natuurspeeleiland

Wanneer: donderdag 25 juli, 17.00 tot 21.00 uur

Prijs: 1 euro voor kinderen tot twee jaar, 8,50 euro voor kinderen tot en met twaalf jaar

Meer informatie

Pubquiz - Meneer Frans

Na een kleine stop is de Meneer Frans Pubquiz weet terug. Vrijdagavond kunnen teams onder het genot van een drankje de hersenen laten kraken. Onderwerpen en vragen lopen uiteen en er zijn minimaal drie en maximaal zes spelers per team toegestaan. Van tevoren kun je een (vega)burger komen eten.

Waar: Meneer Frans

Wanneer: vrijdag 26 juli, 20.00 tot 00.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

Klim naar het Licht - Koepelkathedraal

Klim via wenteltrappen, gewelven, verborgen zolders en het interieur van de koepel naar 60 meter hoogte. Onderweg leer je over de architectuur en kunst van en in de kathedraal. Het letterlijke hoogtepunt is de tijdelijke brug tussen de twee torens waarbij je een weids uitzicht over Haarlem en ver erbuiten hebt.

Waar: Koepelkathedraal

Wanneer: elke dag, 12.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: 8,50 euro, kinderen tot en met vijf jaar 1 euro, zes tot en met twaalf jaar 4 euro

Meer informatie

