In de zomermaanden vertrekken maandelijks zo'n 6,8 miljoen passagiers vanaf luchthaven Schiphol. In die topdrukte zijn ergernissen niet te voorkomen, zoals passagiers die de stoel zonder pardon achterover klappen of mensen die in het gangpad hun handbagage ompakken. Een oud-stewardess en mensen die regelmatig vliegen leggen de vliegtuigetiquette uit.

Kijk bij de gate wat je stoelnummer is en wanneer je mag instappen

Vliegmaatschappijen delen de ruimte in het vliegtuig op in zones. Passagiers met stoelen in zone A mogen als eerste instappen, gevolgd door passagiers met stoelen in zone B, enzovoorts. Op je boardingpass staat in welke zone jouw vliegtuigstoel zich bevindt.

"Lees goed wat er staat", zegt frequent flyer Jeffrey Lijffijt. Voor zijn werk vliegt hij al vijf jaar lang iedere week naar een bestemming in Europa of naar het Midden-Oosten. "Vaak ontstaat er een enorm mierennest bij de poortjes of proberen mensen toch voor hun beurt in te stappen. De grondstewards moeten ze dan weer wegsturen. Op die manier houd je iedereen op."

Overleg voordat je je stoel achterover klapt

De verstelbare stoel is voor veel reizigers een groot twistpunt. Volgens oud-stewardess Marieken Franse hebben de meeste vliegtuigstoelen een systeem dat blokkeert wanneer de rugleuning te ver naar achteren wordt gezet. "Zo kun je nooit alle ruimte van de persoon achter je innemen", zegt ze.

Maar in de beperkte ruimte van het vliegtuig ervaren mensen het toch als vervelend. "In overleg kan je altijd wel een stukje naar achteren", zegt zakelijke reiziger Jessica Lacor. "Maar je moet het gewoon even checken bij diegene die achter je zit. Voor hetzelfde geld heeft iemand een kind op schoot of hete koffie op het uitklaptafeltje."

“Mensen klappen vooral uit opluchting: pfiew, we staan weer op de grond” Marieken Franse, oud-stewardess

Volgens frequent flyer Lijffijt ligt dit nog weleens gevoelig, want alle passagiers hebben voor hun stoel betaald en daarom het recht ermee te doen wat ze willen. "Maar het gebeurt echt dat mensen hun stoel naar achteren klappen, tegen je knieën aankomen en nog even extra hard aanduwen."

Wees voorzichtig bij opbergen van bagage in bovenvakken

Merel Vercammen is violiste en reist vaak met haar vioolkist. "Ik moet als een soort politieagent in de gaten houden wat mensen ermee doen. Veel mensen denken dat je er wel een zware rolkoffer op kunt gooien en dat het wel past met een beetje aanduwen. Soms proberen ze de kist er zelfs uit te halen. Mensen hebben geen idee wat voor waardevolle spullen er in de bovenvakken kunnen liggen."

"Regel nummer één is wat mij betreft dus voorzichtig omgaan met andermans spullen en vragen of je iets mag verplaatsen", aldus de violiste.

Volg de aanwijzingen van de vliegmaatschappij op

"Check hoeveel handbagage je mag meenemen", zegt Lijffijt. "Als je met zes tassen naar binnen probeert te gaan, moet je die allemaal afgeven. Ik zie vaak genoeg mensen die daarover in discussie gaan met het cabinepersoneel."

Oud-stewardess Franse onderschrijft dit. "Dat de rugleuning omhoog moet, het tafeltje ingeklapt, de luikjes omhoog en de bagage weggestopt, dat is echt niet om je te stangen. Mensen realiseren zich niet dat dat voor hun eigen veiligheid is. Als jij je gordel niet draagt, dan vertrekken we gewoon niet."

"De veiligheidsregels zijn niet bedoeld om je te stangen", aldus oud-stewardess Marieken Franse. (Foto: 123RF)

Klappen bij de landing: Beleefd of overbodig?

Veel frequent flyers ergeren zich aan applaudisserende medepassagiers na de landing. Lacor: "Je klapt ook niet voor de kassière of voor de bakker. De piloot doet gewoon zijn werk."

Vinden de piloten en het cabinepersoneel klappen ook een no-go? Franse: "Ik kon er nooit boos om worden, ik moest er altijd vreselijk om lachen. Het applaus kwam vooral voort uit opluchting: pfiew, we staan weer op de grond. De piloten zelf kunnen het niet horen, want de deur naar de cockpit zit gewoon dicht. Maar als klappen een manier is om je te bedanken: waarom niet?"

Bedenk dat vliegen nieuw is voor meeste medepassagiers

Mensen treuzelen nu eenmaal en handelen soms wat onnadenkend. "Als je vaak vliegt, ben je gewend aan alles en erger je je sneller. Terwijl je ook wel weet: tien jaar geleden vloog ik ook niet zo vaak", zegt Lijffijt. "Toen was ik misschien ook wat onwennig."

Franse: "Bedenk dat er ook mensen van andere culturen bij je in het vliegtuig zitten. Je kunt je wel heel erg gaan zitten ergeren aan iemand die luidruchtig smakt, maar misschien betekent dat voor die persoon wel iets heel anders."