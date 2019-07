Er is komend weekend weer veel te doen in Groningen. Terwijl de grote zaal van Vera verbouwd wordt, gaat het Zomercafé door in de kelderbar en in DOT wordt een planetariumshow georganiseerd. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Wereldkeuken – Salmagundi's

Nieuwkomers in Nederland koken vrijdag smaakvolle Midden-Oosterse gerechten. Voor 18,50 euro krijg je een driegangenmenu met keuze tussen vlees en vegetarisch. Er is een vrije inloop, maar Salmagundi's is geen groot restaurant, dus reserveren is gewenst.

Waar: Salmagundi's, Oosterhamrikkade 8

Wanneer: vrijdag 19 juli vanaf 18.00 uur

Prijs: 18,50 euro

Voor 18,50 euro krijg je een driegangenmenu. (Foto: 123RF)

Beach please! – Rebel Rebel

Op het stadsstrand van Rebel Rebel wordt elke vrijdag een vrijmibo georganiseerd. Je kunt een potje beachvolleyballen of met de voeten in het zand van een biertje, glas wijn of cocktail nippen. Er is ook een vrij toegankelijke buitenbioscoop.

Waar: Rebel Rebel, Suikerlaan 21

Wanneer: vrijdag 19 juli vanaf 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Vera Zomercafé: Club Kelder

Er wordt geklust in de grote zaal van Vera en daarom worden alle feestjes voortgezet in de kelderbar. Op 20 juli vindt het eerste Zomercafé plaats en de plaatjes worden gedraaid door DJ Grutto, DJ Ljipaai, Mixbaksel en DJ Rabobank.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: zaterdag 20 juli vanaf 22.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Planetariumshow – DOT

Op 20 juli is het vijftig jaar geleden dat de eerste mens zijn voetstappen op de maan zette. DOT viert deze gebeurtenis met live planetariumshows over de eerste maanlanding. Om verzekerd te zijn van een stoel kun je het beste alvast een gratis ticket reserveren via de link.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: zaterdag 20 juli van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Smoke Live Sessions: Ruud Fieten

Smoke is een nieuwe bar in het centrum waar je wekelijks open mics, stand-upcomedy en livemuziek kunt aanschouwen. Zondag speelt singer-songwriter Ruud Fieten. Hij maakt folk- en Americanamuziek.

Waar: Smoke, Grote Markt 21a

Wanneer: zondag 21 juli vanaf 21.00 uur

Prijs: gratis entree

