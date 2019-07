Het is zomervakantie in Groningen. NU.nl geeft een overzicht van activiteiten in deze eerste week van de vakantie.

Vintage Per Kilo Summer Special – EM2

De prijs voor een kilo kleding of accessoires is 18 euro. Je hoeft geen volledige kilo in je mandje te leggen: de verkoop gaat ook voor 1,80 euro per 100 gram. Jassen en tassen zijn verboden mee naar binnen te nemen, je kunt ze kwijt in de garderobe.

Waar: EM2, Suikerlaan 6, Groningen

Wanneer: 27 en 28 juli vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Wie één blouse meeneemt kan ook terecht bij de sale: de verkoop gaat al vanaf 100 gram. (Foto: Vintage Per Kilo)

Zomer Sportinstuif – Sportcentrum Kardinge

Kinderen tussen de 4 en 16 jaar kunnen woensdag allerlei sporten uittesten tijdens de Zomer Sportinstuif. Ouders mogen vanaf de tribune meekijken. Je kunt kiezen uit longboarden, steppen, pennyboarden, voetbal, floorball, dans en kickboksen. Alles is gratis en van tevoren opgeven is niet nodig.

Waar: Sportcentrum Kardinge, Kardingerplein 1

Wanneer: woensdag 24 juli van 12.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Bossabal – Indoorstrand Binn'npret

Bossabal is een combinatie van volleybal, voetbal en gymnastiek en het wordt gespeeld op een opblaasbaar speelveld met twee trampolines. Als je het wil proberen kun je donderdag naar Indoorstrand Binn'npret komen, want ze organiseren een kennismakingstoernooi.

Waar: Indoorstrand Binn'npret, Ulgersmaweg 52

Wanneer: donderdag 25 juli van 19.00 tot 20.30 uur

Prijs: 17 euro

Meer informatie en tickets

Filmvertoning: The Life of Trees – DOT

The Life of Trees is een leerzame kinderfilm die de wereld van bomen laat zien door de ogen van Dolores het lieveheersbeestje en vuurvlieg Mike. De film is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar oud.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: zondag 28 juli om 14.00 uur

Prijs: 6,50 euro

Meer informatie en tickets

Pubquiz – Café Hoppe

Test je feitenkennis bij Café Hoppe tijdens de tweewekelijkse pubquiz. Teams bestaan uit minimaal twee en maximaal vijf spelers. De quiz bestaat uit twaalf rondes. Onder andere je algemene kennis, woordkennis, aardrijkskunde en film/televisiekennis worden op de proef genomen.

Waar: Café Hoppe, Grote Markt 38

Wanneer: donderdag 25 juli om 20.00 uur

Prijs: 3 euro

Meer informatie en tickets

Oproep