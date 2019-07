Hij werd drie jaar geleden al aangekondigd en verschijnt donderdag in de bioscoop: de live action-remake van The Lion King. Daarnaast draait de animatiefilm Ruben Brandt, Collector, waar de Sloveense beeldend kunstenaar Milorad Krstic in het diepste geheim aan werkte. Een overzicht van de vier films die deze week in de bioscoop verschijnen.

The Lion King – avontuur

Regisseur Jon Favreau steekt de klassieke Disneyfilm uit 1994 in een nieuw live-actionjasje. Simba (Donald Glover) is een jonge leeuw die voorbestemd is om zijn vader, koning Mufasa (James Earl Jones), op te volgen. Maar Mufasa's kwaadaardige broer Scar (Chiwetel Ejiofor) is uit op de troon en bedenkt een geraffineerd plan dat leidt tot Simba's verbanning. Timon en Pumbaa (Billy Eichner en Seth Rogen) adopteren het jonge leeuwtje. Wanneer Simba volwassen is, is hij klaar om zijn troon te heroveren.

Genre: avontuur, familiefilm, animatie

Regisseur: Jon Favreau

Stemmen: Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé Knowles-Carter

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film draait

Ruben Brandt, Collector – animatie

Ruben Brandt is een psychotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van kunstdieven. 's Nachts wordt hij geplaagd door angstaanjagende nachtmerries waarin personages uit beroemde schilderijen hem achtervolgen. Brandt besluit dat het stelen van dertien meesterwerken de enige manier is om zijn spookbeelden te stoppen.

Genre: animatie, mysterie, thriller

Regisseur: Milorad Krstic

Stemmen: Iván Kamarás, Gabriella Hámori, Zalán Makranczi

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

Triple Threat – actie

De drie beruchte en voortvluchtige huursoldaten Payu, Jaka en Long Fei (Tony Jaa, Iku Uwais en Tiger Hu Chen) krijgen de opdracht om een miljardairsdochter (Celina Jade) te beschermen. Zij is het doelwit geworden van een crimineel kartel. Het trio moet alles op alles zetten om de vrouw in leven te houden. In Triple Threat is een speciale rol weggelegd voor de Nederlandse vechtsportspecialist en acteur Ron Smoorenburg.

Genre: thriller, actie

Regisseur: Jesse V. Johnson

Cast: Tony Jaa, Tiger Hu Chen, Iku Uwais, Celina Jade

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Ballon – drama

Ballon is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee families die in 1979 van Oost- naar West-Duitsland proberen te vluchten in een zelfgemaakte luchtballon. Met acht mensen in het mandje wagen ze de oversteek. Maar de gezinnen stranden halverwege, waardoor hun levens in ernstig gevaar komen: van 1961 tot 1989 werden er 75.000 Oost-Duitsers gearresteerd tijdens hun vlucht naar het Westen.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Michael Bully Herbig

Cast: Thomas Kretschmann, Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 18 juli in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.