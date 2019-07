Het is zomervakantie in Haarlem. Een overzicht van wat er deze week zoal te beleven is in en rond de stad.

Film aan het Water – Het Veerkwartier

Deze zomer presenteren Haarlem City Blog en Het Veerkwartier voor het vierde jaar Film aan het Water, de openluchtbioscoop aan de Veerplas. Op donderdag 18 juli wordt de film Call Me By Your Name vertoond. Zodra de zon ondergaat, start de film. Een ticket is inclusief koptelefoon en twee drankjes.

Waar: Het Veerkwartier Haarlem, A. Hofmanweg 62

Wanneer: donderdag 18 juli, 21.30 uur

Prijs: 16,50 euro / 31,50 euro inclusief daghappen

Meer informatie

Voor de ticketprijs krijg je ook twee drankjes. (Foto: ANP)

Parksessies – Haarlemmerhout

Het vierdaagse kunstfestival Parksessies vindt dit jaar van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 juli plaats in de Haarlemmerhout. Ontdek onder het genot van een hapje en diverse kunsten en opkomende talenten uit de Haarlemse musea, theaters en poppodia. Na afloop vinden gratis afterparty’s in Patronaat plaats.

Waar: Haarlemmerhout, Haarlem

Wanneer: woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 juli 17.00-23.00, zaterdag 20 juli 14.00-24.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Workshop slijm maken – Artwise

Om het begin van de zomervakantie te vieren organiseert Atelier Artwise een workshop fluffy glitterslijm maken. De workshop is inclusief het gebruik van schorten, twee keer slijm maken, bakjes versieren, limonade, koekjes en een diploma. Voor kinderen onder de zeven jaar is een begeleider handig.

Waar: Atelier Artwise, Tappersweg 8J

Wanneer: vrijdag 19 juli, 10.30 uur

Prijs: 10 euro per deelnemer

Meer informatie

Klaterklanken – Landgoed Elswout

Klaterklanken is een tweedaags klassiek muziekfestival op landgoed Elswout. Het festival bestaat uit onder meer twaalf concertwandelingen, een familiewandeling en jeugdvoorstelling. De zaterdagochtend begint vroeg uur met een Dauwtrapconcert, Klaterklanken wordt op zondag afgesloten met een muziekproject waarbij festivalbezoekers ter plekke een nieuwe compositie maken.

Waar: Landgoed Elswout, Overveen

Wanneer: zaterdag 20 en zondag 21 juli

Prijs: familievoorstelling gratis / concerten en wandelingen vanaf 9,50 euro

Meer informatie

Rondleiding Sterrenwacht – Teylers Museum

Beklim het hoogste puntje van het oudste museum van Nederland, het Teylers Museum. Vanaf de Sterrenwacht heb je uitzicht over de hele stad, met onder meer de grote St. Bavokerk en het Spaarne. Met behulp van een kleine telescoop is Schiphol of de zee ook te zien. Kinderen mogen vanaf acht jaar mee naar boven.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: elke zaterdag en zondag in de zomervakantie, 13.00-14.00 uur en 14.00-15.00 uur

Prijs: gratis, exclusief museumentree

Meer informatie

