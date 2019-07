Een ontspannen stranddagje kan in een benauwende ervaring veranderen wanneer zwemmers in de problemen komen. Strandwacht Colin Butijn waakt over de bezoekers van het Zeeuwse Banjaardstrand. Hij vertelt over zijn werk en over veelgemaakte vergissingen bij het zwemmen.

Hulp verlenen zit de 23-jarige Colin Butijn uit Wilhelminadorp in het bloed. Hij loopt al sinds zijn zesde rond bij de reddingsbrigade. "Mijn opa en vader zaten allebei bij de brandweer en mijn broer bij de jeugdbrandweer", vertelt hij. "Ik vond hulpverlenen ook mooi en ik heb veel met water. Op een dag riep mijn moeder: 'Kom, we gaan kijken bij de reddingsbrigade.'"

Butijns vaste post is het Banjaardstrand in het Zeeuwse Noord-Beveland. Hij werkt hier net als alle andere strandwachten vrijwillig voor de Domburgse Reddingsbrigade. Het miezert licht en er wandelen zo'n tien mensen over het uitgestrekte strand. "Maar vanmorgen was het nog best druk. Er waren een paar mensen aan het zwemmen."

Colin Butijn op het Banjaardstrand. (Foto: Lodewijk van Waarden)

Wat doe je als strandwacht op een kwakkeldag als deze?

"Dan moet je het een beetje leuk maken. Eén of twee man op de uitkijk is vandaag voldoende en de rest kan wat voor zichzelf doen. Straks gaan we wat oefeningen doen en een rondje varen met de boot. Je maakt er een gezellige dag van met zijn allen."

“We zitten hier met een team hulpverleners. Stiekem hoop je wel op een klein beetje actie.”

Hoe ziet een lekkere werkdag er voor jou uit?

"Dan is het mooi weer, een graad of 30 en loopt alles op rolletjes. Het liefste hebben we natuurlijk dat er nooit iets gebeurt en dat niemand in de problemen komt. Maar we zitten hier op de post met allemaal hulpverleners en EHBO'ers. Stiekem hoop je wel een klein beetje op actie, want uit een goede redding haal je echt veel voldoening."

Dertig minuten later moet Butijn in actie komen. Op een buurstrand is een vrouw haar man uit het oog verloren. Hij ging een frisse duik nemen, maar is nu al een kwartier lang niet meer te zien. Het reddingsteam scheurt er met de boot heen. De man wordt ongedeerd in het water aangetroffen.

"Hij dacht dat hij wel even 4 kilometer de zee op kon zwemmen", vertelt Butijn. "Toen wij hem vonden, was hij alweer redelijk dicht bij de kant. Hij kon onder onze begeleiding weer zelfstandig aan de kant komen."

Zwemmers komen volgens Butijn vooral door onwennigheid in de problemen. (Foto: ANP)

Waardoor komen zwemmers vaak in de problemen?

"Doordat ze gewoon onbekend zijn met het water en met de omstandigheden. Ze weten niet hoe de stroming staat en uit welke richting de wind komt. Dan kan het ze overvallen. Ik merk ook dat veel mensen geen kennis hebben van de vlaggen."

"We hangen bijvoorbeeld altijd een oranje windzak op bij een aflandige wind (wanneer de wind uit de richting van het strand komt, red.), maar op zulke dagen moeten we de hele dag mensen uit het water halen. De reddingsbrigade besteedt veel aandacht aan de betekenis van de vlaggen, maar mensen weten het nog steeds niet goed."

Wat betekenen de vlaggen? Rood-geel: strandwachten aanwezig

Rood: verboden te zwemmen

Geel: zwemmen wordt afgeraden

Oranje windzak: aflandige wind en/of stroming, gevaar voor afdrijven met luchtbedden

Denk je bij stralend weer waarop het strand vol ligt met vakantiegangers nooit: was ik ook maar vrij?

"Ik kan me nooit helemaal ontspannen wanneer ik als bezoeker naar het strand ga. Ik blijf continu alert, daar ben ik mee opgegroeid. Ik kijk altijd het eerst naar de gevaren. Mij geeft het veel meer voldoening wanneer ik ervoor kan zorgen dat andere strandgangers zich kunnen ontspannen."