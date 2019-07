Er is dit weekend weer van alles te beleven in Rotterdam. Ga dansen op het plein voor de Laurenskerk, zing Franse zeemansliederen bij het Maritiem Museum of zet midden in de stad je tentje op.

La Douce France – Maritiem Museum

Zondag is de gastensteiger van het Maritiem Museum in Franse sferen. Bezoek de Nederlandse schepen die onderweg zijn naar Frankrijk en luister naar Franse en Nederlandse zeemanslieden.

Waar: Maritiem Museum, Leuvehaven 1

Wanneer: zondag 14 juli, 13.00 tot 16.00 uur

Prijs: entree 14 euro

Meer informatie

Besouk Delfshaven – Park 1943

Besouk is een festival voor en door bewoners van Delfshaven. Verwacht wereldse muziek, gratis theatervoorstellingen, kinderactiviteiten en eten van de mensen uit de wijk.

Waar: Park 1943

Wanneer: zaterdag 13 juli, 10.00 tot 19.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Camping Branco – Branco van Dantzigpark

Kamperen in je eigen wijk, het gebeurt bij Camping Branco. Zet je tentje op in het park of doe overdag mee aan de activiteiten, zoals een miniplaybackshow, een wijktour of een circusworkshop voor kinderen.

Waar: Branco van Dantzigpark

Wanneer: vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli

Prijs: bezoek gratis, kamperen 10 euro

Meer informatie

Lifestylemarkt Le Marie Marché au bord du Lac – Hillegersberg

Even van de Franse sfeer proeven? Dan kun je deze zaterdag terecht bij Le Marie Marché, een lifestyle- en foodmarkt geïnspireerd op de Franse markt. Van chansons tot swing en van Bretonse crêpes tot oesters.

Waar: Freericksplaats en Weissenbruchlaan, Hillegersberg

Wanneer: zaterdag 13 juli, 12.00 tot 19.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Voor een Franse crêpe ga je zaterdag naar de Franse markt. (Foto: 123RF)

Midden in de Maasfestival – Noordereiland

Op de tweede editie van de reeks Midden in de Maas-pleinconcerten komt Mrs Hips naar het Noordereiland, met een optreden vol soul en funk. Neem er een kopje koffie of cocktail bij van een van de lokale horecazaken. Na afloop is er een barbecue.

Waar: Burgemeester Hoffmanplein, Noordereiland

Wanneer: zondag 14 juli, 13.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Kunsthal Live – Museumpark

Deze zomer vindt zes zondagen lang buitenfestival Kunsthal Live plaats in het Museumpark. Verwacht livemuziek, dj’s, eten, drinken, mode en kunst. Doe een gratis kunsttour, leer de natuur van het Museumpark kennen met een stadsbioloog, of ontdek de kunstenaar in jezelf. Deze zondag staan soulmuzikanten Joshua J en Jeangu Macrooy op het podium.

Waar: het Museumpark

Wanneer: zondag 14 juli, 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Swingen in het Stadspark – Grotekerkplein Laurenskerk

Drie dansscholen slaan de handen ineen en verzorgen een gratis workshop salsadansen, onder begeleiding van livemuziek. Deze zondag verzorgt Amsterdamse swingband The Ninth Bar de muziek. Na 15.00 uur is het vrij dansen, je hebt geen partner nodig.

Waar: Grotekerkplein, plein voor de Laurenskerk

Wanneer: zondag 14 juli, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

