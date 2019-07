Nog maar een paar dagen tot de zomervakantie. Wanneer het zover is, speelt de Eemsmond Big Band op het Waagplein en kun je karaoken met de bekendste dragqueen van de stad, Miss Dolly Wood. NU.nl maakt een overzicht van de vakantie-activiteiten.

Zero Waste Picknick - Noorderplantsoen

Om mensen bewuster te laten omgaan met eten en voedselverspilling tegen te gaan, wordt er een grote Zero Waste Picknick in het Noorderplantsoen georganiseerd. Iedereen deelt zijn of haar eten met anderen. Voor kleedjes om op te zitten en een sfeervol muziekje wordt gezorgd.

Waar: Noorderplantsoen

Wanneer: maandag 15 juli vanaf 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Filmvertoning First Man - DOT

First Man is een kijk in het leven van de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong en de legendarische missie met het ruimteschip Apollo II.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: woensdag 17 juli, 20.00 uur

Prijs: 5 euro

Dolly's Dazzling Karaoke - Lola

Dragqueen Miss Dolly Wood neemt rockbar Lola over met een spetterende karaoke-avond. Ze moedigt mensen aan hun mooiste outfit aan te trekken en plaats te nemen achter de microfoon.

Waar: Lola, Pelsterdwarsstraat 11

Wanneer: dinsdag 16 juli van 19.00 tot 1.00 uur

Prijs: gratis entree

Calm In The City - Der Aa-Kerk

De zeshonderd jaar oude Der Aa-Kerk vormt het decor voor een speciaal evenement. De Braziliaanse muzikant High Wolf speelt er hypnotiserende klanken die door de hoge ruimte van de kerk zingen. De bezoekers luisteren naar de klanken liggend vanaf matrassen op de grond. Een ontspannende, introspectieve ervaring.

Waar: Der Aa-Kerk, Akerkhof 2

Wanneer: donderdag 18 juli vanaf 20.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Wereldkeuken – Salmagundi's

Nieuwkomers in Nederland koken vrijdag smaakvolle Midden-Oosterse gerechten. Voor 18,50 euro krijg je een driegangenmenu met keuze tussen vlees of vegetarisch. Er is een vrije inloop, maar Salmagundi's is niet een groot restaurant en dus is reserveren gewenst.

Waar: Salmagundi's, Oosterhamrikkade 8

Wanneer: vrijdag 19 juli vanaf 18.00 uur

Prijs: 18,50 euro

Nieuwkomers in Nederland koken voor elkaar en leren elkaar kennen. (Foto: 123RF)

