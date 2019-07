Er is komend weekend weer veel te doen in Groningen. In het Hendrik de Vriesplantsoen kun je de hele dag films kijken in de openluchtbioscoop en er staan dichters in de Prinsentuin. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Straatfestival Rumbling Earth – Binnenstad

In de straten van de stad verrijzen komend weekend negen gratis toegankelijke podia. Groningse artiesten zoals Arnold Veeman, Martijn van der Zande en Isa Zwart brengen hun muziek ten gehore voor het winkelende publiek. Na het festival is er een afterparty in de Warhol.

Waar: negen locaties in de binnenstad

Wanneer: zaterdag 13 juli vanaf 12.00 uur

Prijs: gratis entree

Dichters in de Prinsentuin

Voor de 22e keer komen jonge en oude poëten in de statige Prinsentuin samen met 2.500 bezoekers uit binnen- en buitenland. De dichters dragen hun werk voor vanaf het theeveld, omringd door de nissen en openingen in de haagbogen in de stijl van de renaissance.

Waar: Prinsentuin

Wanneer: 12 tot en met 14 juli

Prijs: dagprograma gratis, avondprogramma vanaf 10 euro

Ommelander Markt – Harmonieplein

Op de Ommelander Markt staan alleen ondernemers uit de regio. Je vind hier onder meer honing, aardappelen, vlees en brood. De markt vindt plaats op het knusse Harmonieplein.

Waar: Harmonieplein aan de Oude Kijk in 't Jatstraat

Wanneer: 13 juli van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Sterrebos Live

Voor de derde keer wordt een gratis toegankelijk muziekprogramma georganiseerd in de muziekkoepel van het Sterrebos. Zondag treden de bands TARAB en Soul Vibration op. TARAB speelt Arabische desert blues en Soul Vibration speelt met zangeressen, blazers, toetsenisten en basgitaristen soul uit de jaren zestig en zeventig.

Waar: Muziekkoepel in het Sterrebos

Wanneer: zondag 14 juli, 14.30 uur

Prijs: gratis entree

Cocktail and Craftbeer Festival – DOT

Liefhebbers van cocktails en speciaalbier kunnen vrijdag terecht bij DOT. Nip van je cocktail en dans op de plaatjes van dj-collectief Kraak & Smaak.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: vrijdag 12 juli vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis toegang

DOT vormt dit weekend het decor voor het Cocktail and Craftbeer Festival. (Foto: DOT)

Openluchtbioscoop De Wijert – Hendrik de Vriesplantsoen

Inwoners van de wijk De Wijert hebben zaterdag een gratis openluchtbioscoop in hun buurt staan. Er worden drie films vertoond: De GVR om 13.30 uur, Alice in Wonderland om 19.30 uur en Jurrasic World: Fallen Kingdom om 21.45 uur. Neem je eigen stoeltje en wat lekkers mee.

Waar: Hendrik de Vriesplantsoen, Van Lenneplaan 105-107

Wanneer: zaterdag 13 juli vanaf 13.30 uur

Prijs: gratis toegang

