Er verschijnen deze week veel Europese films in de bioscoop: in de Franse romkom Qui m'aime me suive! vechten twee mannen om het hart van een vrouw en in Britt-Marie was hier verlaat een vrouw haar man na veertig jaar huwelijk. Verder een Amerikaanse actie- en horrorfilm. Een overzicht van de zes nieuwe releases.

Crawl – horror

Er raast een enorme orkaan door Florida en grote delen van het vasteland overstromen. Iedereen wordt opgeroepen om te evacueren, maar Haley (Kaya Scodelario) negeert het bevel om haar vader (Barry Pepper) te zoeken. Ze treft hem zwaargewond aan in de kruipruimte van zijn huis. Door het stijgende water komen de twee vast te zitten. Wat ze dan nog niet weten is dat ze niet alleen door het stijgende waterpeil, maar ook door oersterke alligators gevaar lopen.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Alexandre Aja

Cast: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film zoal draait

The Professor and the Madman – drama

The Professor and the Madman is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Professor James Murray (Mel Gibson) is een taalkundige die in de negentiende eeuw het allereerste woordenboek samenstelt. Murray roept in de krant burgers op om zoveel mogelijk woorden in te sturen. Een man genaamd William Chester Minor (Sean Penn) stuurt wel tienduizend woorden in. Murray wil hem bezoeken, maar komt erachter dat Minor in een gesloten psychiatrische instelling zit voor het plegen van een moord. Toch bloeit er een onwaarschijnlijke vriendschap op tussen de twee.

Genre: drama

Regisseur: Farhad Safinia

Cast: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dorner, Jeremy Irvine

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film zoal draait

Stuber - actie

Tijdens wat een doodnormale dienstrit had moeten zijn, bevindt de zachtaardige Uber-chauffeur Stu (Kumail Nanjiani) zich plotseling te midden van chaos en explosies. Zijn passagier (Dave Bautista) blijkt een politieagent te zijn die een meedogenloze moordenaar op de hielen zit. Stu maakt de rit van zijn leven en probeert ook zijn vijfsterrenbeoordeling te behouden.

Genre: actie, komedie

Regisseur: Michael Dowse

Cast: Kumail Nanjiani, David Bautista, Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film zoal draait

Qui m'aime me suive! - comedy

Het van elkaar vervreemde echtpaar Gilbert en Simone (Daniel Auteuil en Catherine Frot) woont na hun pensionering in een slaperig dorp in Zuid-Frankrijk. Hier worstelen ze met hun huwelijk. Het echtpaar heeft geldproblemen, waar Gilbert cynisch en negatief over doet. Simones minnaar, hun buurman Étienne (Bernard Le Coq), is plotseling verdwenen. Simone kondigt aan haar man te verlaten, maar dan is Gilbert plotseling tot alles bereid om zijn vrouw weer voor zich te winnen.

Genre: comedy

Regisseur: José Alcala

Cast: Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film zoal draait

Britt-Marie was hier - drama

Na veertig jaar huwelijk besluit de 63-jarige Britt-Marie (Pernilla August) haar man te verlaten. Ze pakt haar koffers en belandt in het kleine Zweedse dorp Borg. Hier leert ze haar vastgeroeste patronen te doorbreken. Op het eerste gezicht is het leven in het dorpje eentonig en saai, maar de inwoners blijken met grootse dromen rond te lopen. Zij geven het leven van Britt-Marie een nieuwe impuls.

Genre: drama

Regisseur: Tuva Novotny

Cast: Pernilla August, Peter Haber, Malin Levanon, Anders Mossling, Vera Vitali

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film zoal draait

The Little Comrade - drama

The Little Comrade is gebaseerd op twee autobiografische romans van de Estlandse auteur Leelo Tungal. Toen zij in 1950 zes jaar oud was, werd haar moeder tijdens de Stalinistische terreur afgevoerd. "Als je je goed gedraagt, kom ik snel terug", zei haar moeder. De kleine Leelo (Helena Maria Reisner) knoopte de woorden van haar moeder in haar oren en probeerde zich zo braaf mogelijk te gedragen. Toch kwam haar moeder niet terug. Jaren later knaagt het schuldgevoel nog steeds dat het haar schuld is dat haar moeder nog steeds niet thuis is.

Genre: drama

Regisseur: Moonika Siimets

Cast: Tambet Tuisk, Helena Maria Reisner

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film zoal draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 11 juli in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

