Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van Struinen in de Tuinen tot Vorkje Prik. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Vorkje Prik - Berlijnplein, Leidsche Rijn

Het driedaags festival Vorkje Prik draait helemaal om de smaakpapillen. Het alternatieve Berlijnplein staat helemaal vol met foodtrucks en een bar. Het oude treinstation van Utrecht, waar nog een overkapping van overeind staat, is het decor van het festival. Ook is er livemuziek en een dagvullend programma voor kinderen.

Waar: Berlijnplein, Leidsche Rijn

Wanneer: hele weekend

Prijs: gratis entree, beker moet aangeschaft worden

Meer informatie

Struinen in de Tuinen - heel Utrecht

Door heel Utrecht worden zondag kleine optredens gegeven in de tuinen van de stad. Zo kan het zomaar voorkomen dat er vlak in de buurt optredens zijn van bands, singer-songwriters, theatermakers of dansers. In elke wijk zijn wel tuinen opengesteld. De optredens duren ongeveer een half uur en vinden meerdere keren per dag plaats.

Waar: heel Utrecht

Wanneer: 7 juli

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Finale WK op groot scherm - Filmcafé

De Oranjevrouwen hebben de finale gehaald van het WK en dat moet groots bekeken worden. Dat kan op diverse plekken in de stad, zoals bij het Filmcafé, op een groot scherm voor een 'optimale beleving'.

Waar: Filmcafé, bij station Zuilen

Wanneer: 7 juli, star 16.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Landelijke Zonnekijkdag - Sterrenwacht Sonnenborgh

Voor het eerst wordt er in Nederland de Landelijke Zonnekijkdag georganiseerd. In Sonneborgh is belangrijk onderzoek gedaan naar de zon. Zondag kun je er door alle grote telescopen kijken en veel leren over de werking van de zon. Het is zelfs mogelijk om de zon te horen.

Waar: sterrenwacht Sonnenborgh

Wanneer: 7 juli, start 13.00 uur

Prijs: tot 8,50 euro

Meer informatie

Voor het eerst is er een Landelijke Zonnekijkdag in Nederland. (Bron: NU.nl/Hanno Martens)

A Lazy Sunday Afternoon - Park Lepelenburg

Op vier zondagen in de zomer is in Park Lepelenburg livemuziek te horen en deze zondag is de eerste keer. Het is een klein minifestival met elke keer een andere line-up, georganiseerd door ZIMIHC. Deze zondag treden onder meer The Brand New Bags, Zion Grooves en Irrelephant op.