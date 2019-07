Het vrouwenelftal speelt op 3 juli om 21.00 uur de halve finale tegen Zweden. Een overzicht van plekken in Groningen waar je de leeuwinnen naar de finale kunt schreeuwen.

Het HollandHuis

Het chique HeerenHuis heeft de naam op de gevel tijdelijk veranderd in HollandHuis. In het met oranje vlaggetjes versierde grand café is er ruimte voor honderd man en bij grote drukte gaat de achterzaal ook open, waardoor in totaal vierhonderd mensen de wedstrijd kunnen volgen. Van tevoren kun je er een hapje eten.

Waar: HollandHuis, Spilsluizen 9

Tijd: open vanaf 09.00 uur, wedstrijd om 21.00 uur

BOEL

De splinternieuwe jeu de boules-bar BOEL zendt de wedstrijd ook op groot scherm uit. De bar gaat 's middags open en je kunt er streetfood zoals nachos, friet en borrelplanken bestellen. In de rust kun je een potje boulen.

Waar: BOEL, Nieuwe Ebbingestraat 163

Tijd: vanaf 16.00 uur

Groote Griet

De Groote Griet is de grootste sports bar van Groningen en heeft door de hele zaak meer dan 25 televisieschermen hangen. Je kunt de wedstrijd volgen vanaf de bar of aan je eigen tafel. Een verdieping hoger zit een spellenhal waar je in de rust een potje airhockey kunt spelen.

Waar: Groote Griet, Grote Markt 37

Tijd: vanaf 17.00 uur

De Groote Griet tussen de Drie Gezusters. (Foto: ANP)

The Dog's Bollocks

The Dog's Bollocks is een ruim eetcafé met veel sportliefhebbende klanten en personeel. Voor de gelegenheid biedt het café een korting aan op het Nederlandse speciaalbier Mooie Nel en eet je voor een tientje een sappige burger.

Waar: The Dog's Bollocks, Oude Boteringestraat 17

Tijd: vanaf 17.00 uur

De Bres

In het buurtcafé aan het Noorderplantsoen kun je de Oranje Leeuwinnen naar de overwinning schreeuwen. Het is aan te raden een beetje op tijd te komen, want De Bres is maar een klein café.

Waar: De Bres, Grachtstraat 71

Tijd: vanaf 16.00 uur

