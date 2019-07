Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Of je nu vintage wilt shoppen, je eigen bankbiljet wilt knutselen of de Rotterdamse keuken wilt proeven: je hoeft er de havenstad niet voor uit.

Rotterdamse Kost - Het Park

Rotterdamse Kost is een driedaagse buitenkroeg, waar allerlei Rotterdamse restaurants hun pop-upkeuken neerzetten. Van een vette bek tot een culinaire hap, er is van alles te proeven op het terrein. Je kunt ook kiezen voor een stempelkaart, waarmee je op tour gaat over het terrein.

Waar: Het Park (bij de Euromast) en Schoonoord

Wanneer: vrijdag 5 tot met zondag 7 april, 16.00 uur

Prijs: 11,50 euro

Rotterdamse Kost voorziet je van een vette bek of een culinair hoogstandje. (Foto: Hollandse Hoogte)

Jazz in de stad

Ben je gewoon aan het winkelen, loop je ineens tegen een concert aan! Het kan je dit weekend zomaar overkomen, want te midden van het winkelende publiek vinden er verschillende swingende miniconcerten plaats.

Waar: Verschillende locaties

Wanneer: vrijdag 5 juli, vanaf 17.00 uur en zondag 7 juli, vanaf 12.00 uur

Prijs: entree gratis

Festival Tjop tjop - Middellandplein

Tijdens dit festival op het Middellandplein vind je eten, livemuziek en verschillende activiteiten (ook voor kinderen), echt op z'n Middellands. Het eten en drinken wordt verzorgd door ondernemers uit de straat met horeca, toko's en eettentjes.

Waar: Middellandplein

Wanneer: zaterdag 6 en zondag 7 juli

Prijs: entree gratis

Tuinenfestival Struinen in de tuinen

Tuinenfestival Struinen in de Tuinen is voor het eerst in Rotterdam. Het gras is het podium, de tuinstoelen vormen de tribune. Het programma is uitgebreid: er zijn maar liefst 98 optredens in 28 tuinen. Je ontdekt er de tuinen in de buurt én lokaal muzikaal talent.

Waar: verschillende tuinen

Wanneer: zondag 7 juni, van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: entree gratis

Bekijk tuinen vanbinnen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. (Foto: Struinen in de Tuinen)

Kunsthal Live - Museumpark

Deze zomer vindt zes zondagen lang buitenfestival Kunsthal Live plaats in het Museumpark. Verwacht live muziek, dj's, eten, drinken, mode en kunst. Doe een gratis kunsttour, leer de natuur van het Museumpark kennen met een stadsbioloog, of ontdek de kunstenaar in jezelf. Deze zondag is de kick-off met de Rotterdamse rapper Winne.

Waar: het Museumpark

Wanneer: zondag 7 juli, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: entree gratis

Workshop Ontwerp je eigen bankbiljet - Belasting & Douane Museum

Een bankbiljet is een bijzonder stukje papier, maar hoe wordt het eigenlijk gemaakt? Bij het Belasting & Douane Museum maak je deze zondag jouw eigen exemplaar in het museumatelier. Hoe ziet jouw zelfgemaakte bankbiljet eruit? De workshop is voor kinderen vanaf zes jaar.

Waar: Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16

Wanneer: zondag 7 juli, 14.00 uur

Prijs: 5,50 euro

Vintage Summer Sale Holiday Editie - Margootje Vintage

Liefhebbers van vintage kunnen hun slag slaan tijdens de garage sale van Margootje Vintage. Aan de rekken hangen onder andere festivalbloesjes, midirokken, stippenbloesjes, zomerse shorts en jurkjes, leren tassen, festivalregenjassen en nog veel meer spullen uit de jaren negentig.

Waar: Margootje Vintage, Zwaanshals 276b

Wanneer: zaterdag 6 juli, 11.00 uur

Prijs: entree gratis

Speur tussen de rekken met vintage kleding. (Foto: Margootje Vintage)

