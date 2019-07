Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam: van een festival op stadsstrand Dok speciaal voor kinderen tot een heus sangriafeest bij De Vergulde Eenhoorn in Amsterdam-Oost. Een overzicht van de activiteiten.

Het Grote Sangriafeest - De Vergulde Eenhoorn

Al dat zomerse weer doet verlangen naar een kan ijskoude sangria. Daarom organiseert De Vergulde Eenhoorn vrijdag de vierde editie van het feest dat in het teken staat van deze zomerse Spaanse drank. In combinatie met lekker eten en goede muziek zullen de gasten niets tekortkomen.

Waar: Ringdijk 58

Wanneer: 5 juli van 16.00 tot 0.00 uur

Prijs: gratis

Mag Het Licht Aan Festival - Muziekgebouw aan 't IJ

Documentairemaker Sinan Can, winnaar van de Van Praagprijs en bekend van onder meer de docu Sinan zoekt de klas van Elias, organiseert zondag een middag bol van poëzie, muziek, soefisme, filosofie en theater, aangevuld met passende fragmenten uit zijn documentaires. De verdere line-up bestaat uit onder anderen Romana Vrede, Daan Roovers en Meral Polat.

Waar: Piet Heinkade 1

Wanneer: zondag 7 juli van 12.00 tot 17.15 uur

Prijs: 37,50 euro

International Kids Festival - Dok Amsterdam

Dit festival is volledig gericht op kinderen van alle culturen. Speel in het snoepkasteel, verf bij My Little Van Gogh en eet bij de Yummy-foodtrucks of de PofferChickies. Er kan ook volop gedanst worden, optredens worden verzorgd door kind-dj's Nijs (9), Sydney (10) en Bassa (12) en het talent Kynora Sade.

Waar: Joan Muyskenweg 14

Wanneer: zondag 7 juli van 12.00 tot 19.00 uur

Prijs: 11,25 euro

Pizza con Italo Disco - Roest

Veel Italiaanser kan het niet. Zaterdag slingeren pizzabakkers vers gekneed deeg door de lucht en knalt er Italiaanse discomuziek door de speakers van Roest. Volgens de organisatie zorgt de combinatie voor een nog betere smaakbeleving.

Waar: Jacob Bontiusplaats 1

Wanneer: zaterdag 6 juli van 18.00 tot 1.00 uur

Prijs: gratis

TuintjesMarkt - Tuinpark V.A.T. Sloten

Het tuinpark van V.A.T. Sloten is zondag geopend voor publiek. Doe inspiratie op voor de eigen tuin of wandel gewoon wat rond. Er kunnen ook plantjes en andere tuinspullen gekocht worden en de kantine is geopend voor een verfrissend drankje.