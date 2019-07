Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: geniet van het Spaarnestad Concert op de Nieuwe Gracht, bezoek de tentoonstelling over Club Stalker of ga naar de FeelGood SummerMarket in de Kweektuin. Een overzicht van evenementen.

Grachtenloop – Haarlem centrum

De jaarlijkse Grachtenloop is een midzomer-avondloop langs de Haarlemse grachten waarbij hardlopen wordt gecombineerd met de gezelligheid van de binnenstad. Het parcours, waarbij gekozen kan worden uit 1 km (KidsRun), 5 km, 10 km of een Bedrijvenloop, loopt door het historisch centrum en langs grachten en singels. Verschillende bands, dj's en publiek zorgen voor (muzikale) aanmoediging.

Waar: start/finish: Nieuwe Gracht, Haarlem

Wanneer: vrijdag 5 juli, vanaf 18.15 uur

Prijs: gratis toegang, meerennen vanaf 5 euro

Harlem Soul at the Beach – San Blas

Na drie edities in de stad te hebben georganiseerd, gaat Harlem Soul deze keer het strand op, naar San Blas om precies te zijn. FunkyVinyl zorgt bij dit strandfeest voor de meest dansbare soul, funk, disco, live-acts en -dj's. De deuren gaan al om 18.00 uur open zodat je van tevoren kunt aanschuiven bij een barbecuebuffet.

Waar: San Blas, Zeeweg 86

Wanneer: vrijdag 5 juli, 18.00 tot 23.59 uur

Prijs: feest 10 euro, barbecuebuffet 15 euro

Na drie edities in de stad te hebben georganiseerd, gaat Harlem Soul deze keer het strand op. (Foto: Harlem Soul)

Spaarnestad Concert – Nieuwe Gracht

Midden in Haarlem, op de Nieuwe Gracht, vindt dit jaar voor de vierde keer het Spaarnestad Concert plaats. In het voorprogramma krijgen nieuwe talenten de kans om hun kwaliteiten te tonen, het hoofdprogramma bestaat uit jeugd-big band New Harlem Deluxe en het Kennemer Jeugd Orkest. VanVelzen verzorgt de finale van dit unieke concert te water.

Waar: Nieuwe Gracht, Haarlem

Wanneer: zaterdag 6 juli, 19.00 uur

Prijs: toegang gratis, ligplaats sloep reserveren

Tentoonstelling 36 jaar Club Stalker – 37PK

Na 36 jaar heeft Haarlems begrip en icoon Club Stalker onlangs haar deuren gesloten. Op zaterdag 6 juli opent de tentoonstelling All good music comes from an open mind: 36 jaar Club Stalker in 37PK. Ontdek het verhaal van de oudste club van Nederland, haar meest invloedrijke feesten, muzikale ontwikkelingen en pioniers, residenten en kleurrijke bezoekers aan de hand van uniek beeldmateriaal en objecten.

Waar: 37PK Platform voor Kunsten, Groot Heiligland 37

Wanneer: zaterdag 6 juli, 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis toegang

FeelGood SummerMarket – Haarlemmer Kweektuin

Op zondag 7 juli organiseren Kweekdesign en de Haarlemmer Kweektuin de eerste editie van de FeelGood SummerMarket. Deze markt inspireert tot een bewuste, duurzame levensstijl: kijk, informeer en shop bij lokale ondernemers, maak een wandeling door de groene tuin of haak aan bij een yogasessie. Er is ook genoeg te doen voor kinderen van verschillende leeftijden bij de dierenweide en de natuurspeeltuin, zoals theaterworkshops.

Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9

Wanneer: zondag 7 juli, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.