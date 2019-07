Dit weekend is er van alles te doen in Den Haag. Van het Summertime Festival tot theaterfestival De Parade. NU.nl geeft een overzicht van activiteiten.

Summertime Festival – Grote Markt

Dit weekend is op de Grote Markt het Summertime Festival, een muzikaal feest met onder andere jazz, wereldmuziek en klassieke muziek.

Waar: Grote Markt

Wanneer: 5 tot en met 7 juli

Prijs: gratis toegang

De Parade - Westbroekpark

Rondreizend theaterfestival De Parade is weer in Den Haag. Het Westbroekpark wordt gedurende twee weken omgetoverd tot cultureel walhalla met toneel, muziek, dans, film en eten. Er zijn elke dag tientallen voorstellingen en in het midden van het terrein staat de bekende zweefmolen.

Waar: Westbroekpark, Kapelweg 35

Wanneer: 5 tot en met 14 juli

Prijs: toegang 7,50 euro

Foto: Hoffoto.nl

Westwood Festival – Club Westwood

Op zaterdag is op het parkeerdek van de Haagse sociëteit Club Westwood een festival met muziek, foodtrucks en een wijnbar. Onder meer Brainpower, De Kraaien en Splendid treden op.

Waar: Club Westwood, Laan van Poot 7

Wanneer: 6 juli, 14.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 25,50 euro

Africa on the Beach – Scheveningen

Deze zaterdag kun je op het strand rondom surfschool Aloha genieten van Afrikaanse muziek, dans en kunst. Er zijn proeverijen en er is een Afrikaanse barbecue. Africa on the Beach is onderdeel van het The Hague African Festival.

Waar: strandtent Aloha, Strand Noord 2B

Wanneer: 6 juli, 14.00 tot 02.30 uur

Prijs: 8 euro in de voorverkoop, 12 euro aan de deur

Urban Trail – Binnenstad

Zondag is er een hardloopevenement in de stad met parcoursen van 6 en 10 kilometer. De Urban Trail heeft geen wedstrijdelement. Lopers worden langs (en soms door) unieke locaties, gebouwen en monumenten geleid. Na de finish is er een gezamenlijk ontbijt.

Waar: binnenstad, start Lange Voorhout

Wanneer: 7 juli, 09.30 tot 13.00 uur

Prijs: 25 euro

Fietstocht Kunstwerken Escamp – Zuiderparktheater

Fiets door stadsdeel Escamp om de opvallende architectuur te bekijken van typische jarenvijftigflatgebouwen, het imposante Pharos gebouw en het stadsdeelkantoor. Onderweg kom je langs kunstwerken van onder anderen Lotti van der Gaag, Marian Gobius en Rudi Rooijackers.

Waar: Zuiderparktheater, Henriette Roland Holstweg 100

Wanneer: 7 juli, 10.00 uur

Prijs: 5 euro in de voorverkoop

