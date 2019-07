Ook in de bioscopen is de zomer begonnen: deze week verschijnen heerlijke vakantiefilms. Spider-Man maakt een reis door Europa in Far From Home en in Mijn Bijzonder Vreemde Week met Tess ontmoet de tienjarige Sam een excentriek meisje op Terschelling. Een overzicht van acht films die deze week verschijnen.

Spider-Man: Far From Home – actie

Peter Parker (Tom Holland) en zijn vrienden Ned (Jacob Batalon) en MJ (Zendaya) maken een welverdiende rondreis door Europa. Peter wil vooral ontspannen en zijn superheldenbestaan een paar weken achter zich te laten. Zijn vakantie wordt verstoord wanneer Nick Fury (Samuel L. Jackson) hem vraagt te helpen bij het onderzoeken van een aantal onverklaarbare aanvallen die in heel Europa voor chaos zorgen.

Genre: actie, avontuur, comedy

Regisseur: Jon Watts

Cast: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Mia and the White Lion – avontuur

Mia Owen (Daniah de Villiers) is tien jaar wanneer haar ouders besluiten naar Zuid-Afrika te verhuizen om een leeuwenboerderij te runnen. Ze mist haar vrienden in Londen, maar vindt troost wanneer de witte leeuw Charlie wordt geboren. De twee bouwen een onafscheidelijke band op. Na drie jaar ontdekt Mia een schokkend geheim van haar vader en beseft ze dat Charlie in gevaar is. Mia en de leeuw lopen weg en zwerven over de Afrikaanse savanne, op zoek naar een veilige plaats voor Charlie.

Genre: avontuur, familiefilm

Regisseur: Gilles de Maistre

Cast: Daniah de Villiers, Langley Kirkwood, Mélanie Laurent, Ryan Mac Lennan

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film draait

Duck Duck Goose – animatie

Peng (Jim Gaffigan) is een gans met een zorgeloos leventje: hij doet waar hij zin in heeft en houdt met niemand rekening. Wanneer hij op een dag te laag over de grond scheert, stoot hij per ongeluk de twee jonge eendjes Chi en Chao uit hun nest. De twee prenten hem onmiddellijk in als hun vader. Peng ziet zijn toebedeelde vaderrol absoluut niet zitten, maar begint langzaam van de eendjes te houden.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Christopher Jenkins

Cast: Jim Gaffiga, Zendaya, Lance Lim

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

Mijn bijzonder rare week met Tess – familiefilm

De tienjarige Sam (Sonny Coops van Utteren) is op vakantie met zijn familie op Terschelling. Op de eerste dag gebeurt er een ongeluk waarbij zijn broer zijn been breekt. Daardoor ontmoet Sam als geluk bij een ongeluk Tess (Josephine Arendsen), een excentriek meisje dat nooit sorry zegt en zich soms vreemd gedraagt. Tess is op een missie om in zeven dagen haar biologische vader te vinden en vraagt Sam haar te helpen.

Genre: familiefilm

Regisseur: Steven Wouterlood

Cast: Sonny van Utteren, Josephine Arendsen, Julian Ras, Jennifer Hoffman

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film draait

Perfect Cadeau – komedie, drama

Perfect Cadeau is een zwarte komedie over drie van elkaar vervreemde broers die tijdens een familieverjaardag bij elkaar aan tafel worden gezet. Al snel klettert het familiezilver en worden de glazen dure wijn van tafel geveegd. De emoties lopen hoog op, de broers maken elkaar verwijten en een diep verborgen familiegeheim komt boven water. De broers moeten kiezen: gaan ze verder met of zonder elkaar?

Genre: komedie, drama

Regisseur: Martijn Hullegie

Cast: Atefrans de Bruin, Miron Hageman, Werner Koenen, Ton Niessen

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Cat Stories – documentaire

Filmmaker Carmen Cobos onderzoekt waarom de kat zo'n geliefd huisdier is onder miljoenen Nederlanders. Ze maakt een verzameling portretten waarin de relatie tussen katten en hun baasjes centraal staat. Waarom geven we soms meer om een dier dan om onze eigen familieleden en waarom dichten we katten allerlei menselijke eigenschappen toe?

Genre: documentaire

Regisseur: Carmen Cobos

Kijkwijzer: geen beoordeling

Bekijk hier waar de film draait

Le jeune Ahmed – drama

Le jeune Ahmed ging in première op het Filmfestival van Cannes en won de Palm voor beste regisseur. De film volgt de dertienjarige Ahmed die worstelt met de idealen de islam. Zijn docenten maken zich zorgen om zijn letterlijke interpretatie van de Koran en thuis zoekt hij ruzie met zijn zussen en moeder. Zijn omgeving ziet met lede ogen aan hoe Ahmeds denkbeelden steeds extremistischer worden.

Genre: drama

Regisseur: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Cast: Idir Ben Addi, Myrie, Akheddiou, Victoria Bluck, Olivier Bonnaud

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

El Reino – drama

Manuel Gómez Vidal is een geliefde en charismatische politicus met een lekker leventje dat bij bekostigt door publiek geld te verduisteren. Wanneer journalisten naar aanleiding van een schandaal op het corrupte politieke systeem duiken, schuiven Manuels partijgenoten hem alle schuld in de schoenen. Terwijl de kranten hem proberen te gronde te richten, doet Manuel er alles aan om zijn status, rijkdom en macht te behouden.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Rodrigo Sorogoyen

Cast: Ontonio de la Torre, Mónica López, Josep María Pou

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 4 juli in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.