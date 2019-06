Achter de schermen van het nachtleven werken veel mensen samen om ervoor te zorgen dat het feestende publiek een onbezorgde avond beleeft. In onze rubriek De nacht van vertellen medewerkers in het uitgaansleven hun verhaal. Aflevering 2: feestcafébarman Koen Seep (21) werkt in de zomer in Lloret de Mar.

In de zomermaanden is feestcafé The Box in Lloret Seeps tweede huis. De Twentse bouwkundestudent werkt er twaalf uur per dag, zeven dagen per week als manager en barman. Hij begon er op zijn achttiende.

Koen Seep werkt twaalf uur per nacht in een feestcafé. (Foto: Privécollectie Koen Seep)

Je bent al heel jong begonnen. Hoe kwam je erbij om in een feestcafé te werken?

Seep: "Ik was vroeg in het jaar klaar met mijn opleiding en hoefde pas in september weer te beginnen. Ik wilde altijd al in het buitenland werken, bijvoorbeeld in een animatieteam of in een feestbestemming. Hier ben ik uiteindelijk op mijn achttiende terechtgekomen."

"Het beviel meteen goed. Je hebt altijd jongeren om je heen, het is altijd feest en altijd mooi weer. Je leert ook alle Nederlanders die werkzaam zijn in Lloret goed kennen, daar ontwikkel je een hechte band mee."

Hoe houd je zulke nachten vol?

"Je weet van tevoren dat het zwaar wordt. Zelf drink ik geen alcohol, dus dat werkt in mijn voordeel. Met het team vormen we een groep waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Dat is belangrijk om die drie maanden vol te kunnen maken."

"Je staat voornamelijk achter de bar als entertainer, het is niet alleen drankjes maken. Je zet een soort act op door veel te dansen, te kletsen en mee te feesten. Daardoor word je in je vrije tijd vaak herkend en dat is weleens lastig. Het is soms moeilijk om sociaal te blijven als je elke dag twaalf uur werkt. Op sommige dagen denk je: nu even niet."

Hoe zit het met aandacht van vrouwen als je achter de bar staat?

"Haha ja, dat is wel een pluspunt als je in Lloret werkt: je krijgt heel veel aandacht. Dat is ook deels je werk, want soms wil je een groep dames de bar in krijgen en dan moet je je charmes in de strijd gooien. Ik doe altijd gezellig mee, maar probeer zo min mogelijk betrokken te raken. Ik vind het raar als je met een meisje zou zoenen en tien minuten later met een ander, en dat iedere dag."

Het publiek in Lloret is dan ook jong en kent misschien de eigen grenzen nog niet zo goed.

"Het zijn voornamelijk 18 tot 25-jarigen en niet iedereen denkt even goed na voor ze iets doen. Het gebeurt hier weleens dat jongeren in de vakantieappartementen bijvoorbeeld van balkon naar balkon springen. Dat kan heel slecht aflopen, en de politie is hier ook strenger. Denk dus wel na voor je iets doet."

"Bij ons in de kroeg gaat het vaak goed. Er staat een Spaanse beveiliger voor de deur die mensen niet binnenlaat wanneer ze te dronken zijn. Soms hebben mensen echt te veel gehad, dan worden ze vriendelijk verzocht om naar huis te gaan."

Heb je nog advies voor jongeren die naar Lloret komen?

"Je bent hier op vakantie, het is een fantastische ervaring. Doe gewoon waar je zin in hebt, maar let wel een beetje op elkaar."