De zomervakantie staat voor de deur en binnen een paar weken stromen de vakantieparken weer vol. Op welke plekken kun je nog in alle rust aan het water liggen?

Wijk aan Zee - Midden-Kennemerland

Wijk aan Zee ligt vlak bij Beverwijk, maar is een stuk kleiner. Aan het Julianaplein vind je diverse eet- en drinkgelegenheden en winkeltjes. Vanuit het dorp lopen er drie strandopgangen naar de Noordzee. Hier vind je de duinpaviljoens, strandtenten en andere voorzieningen. Zoek je liever een rustig stuk strand op, dan kun je via de vele schelpenpaadjes in de duinen naar andere opgangen fietsen. Deze zijn vaak niet toegankelijk voor autoverkeer.

Bij de strandopgang vind je winkeltjes en strandtenten. (Foto: 123RF)

Schoorl en Bergen aan Zee - Schoorlse Duinen

De dorpen Schoorl en Bergen aan Zee worden van elkaar gescheiden door de Schoorlse Duinen: een uitgestrekt duingebied geschikt voor wandelaars, vliegeraars, fietsers en mountainbikers. Midden in het dorp Schoorl ligt de hoogste zandduin van Nederland op 54 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Op de stranden staan bijna geen strandtenten of hoogbouw. Sterker nog: de badplaats Schoorl aan Zee bestaat slechts uit een fietsenrek, één strandtent en een strandopgang.

De Schoorlse Duinen strekken zich uit langs de Noord-Hollandse kust. (Foto: Vakantaseren)

Elburg - Veluwerandmeren

Elburg is een middeleeuwse vestingstad aan de rand van de Veluwe. De plaats heeft een oppervlakte van nog geen drie voetbalvelden. De grootste bezienswaardigheid is het vijftiende-eeuwse Agnietenconvent, een voormalig vrouwenklooster waarin nu het museum is gevestigd. Elburg ligt direct aan de Veluwerandmeren en is daarom ook geschikt voor watersportliefhebbers.

Het historische centrum van Elburg. (Foto: 123RF)

Eernewoude – Nationaal Park de Oude Venen

Het Friese Eernewoude is een echt watersportdorp. Het ligt aan Nationaal Park de Oude Venen, wat uit 2.280 hectare laagveengebied bestaat. Hier leven otters, reeën, roerdompen, aalscholvers en ooievaars in de rietkragen en meren. Het gebied verken je het beste per kano, sloep of SUP-board, maar wie graag aan land blijft, kan gebruikmaken van de vele wandel- en fietsroutes.

Een wedstrijd traditioneel skûtsjesilen in Eernewoude. (Foto: ANP)

Breskens - West-Zeeuws Vlaanderen

De badplaats Breskens ligt op het punt waar de Westerschelde uitmondt in de Noordzee. De inwoners van het dorp leven grotendeels van toerisme en visserij. Daarom zijn er talloze restaurants waar de vis een paar uur geleden is gevangen. Breskens heeft een jachthaven met 580 ligplaatsen, een visserijmuseum en een groot zeeaquarium met onder meer haaien, platvissen en zeesterren. Zeeuws-Vlaanderen heeft 17 kilometer aan strand, dus plek genoeg om te liggen.

Strandtent Loods Tien op het strand bij Breskens. (Foto: Loods Tien)

Vlieland

Vlieland is het kleinste Waddeneiland. Zelfs in het hoogseizoen blijft het hier relatief rustig omdat er nu eenmaal maar een beperkt aantal kampeerplekken en vakantiehuisjes beschikbaar is. Het eiland is autovrij en daardoor stil. Het strand is 12 kilometer lang. Voor een stil, rustig stuk loop je dus een kwartiertje lang weg van de strandopgangen.

Vlieland heeft 12 kilometer aan strand. (Foto: ANP)

Weet jij nog meer rustige plekken aan het water? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.