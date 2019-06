Wanneer de stranden op hete dagen vol liggen, kun je bij de sauna's en wellnessresorts in alle rust zwemmen en zonnen. Maar waar moet je rekening mee houden wanneer je in tropische temperaturen een bezoek aan een sauna brengt?

Saunameester Rob Bruekers, die opgietingen verzorgt in een resort in Den Bosch, ziet het regelmatig gebeuren: bij warm weer liggen wellnessbezoekers op de strandstoelen te zonnebaden en stappen ze zonder te koelen de sauna in. "Het lichaam ervaart dat als één lange saunaronde. Het kan net te veel voor je zijn, waardoor je flauwvalt", zegt Bruekers.

Bruekers werd vorige maand door een vakjury en publieksjury benoemd tot Nederlands Kampioen Opgieten. "Je moet de beleving voor de gasten vooropstellen en altijd de veiligheid in de gaten houden", zegt hij.

Tijdens een bezoek aan de sauna stijgt de lichaamstemperatuur door middel van hete lucht van zo'n 37 graden naar 39 graden. Het lichaam ervaart een kunstmatige koorts, waardoor je gaat zweten en afvalstoffen kwijtraakt. Het is van belang daar goed gekoeld aan te beginnen, zegt Bruekerss.

“Bezoekers slaan de koude douche over omdat ze hun plekje in de wachtrij niet kwijt willen” Saunameester Rob Bruekers

En dat is precies wat mensen met warm weer vaak overslaan, zegt hij. "Als het druk is, staan mensen buiten de sauna in een rij in de zon te wachten tot ze naar binnen mogen. Ze douchen of dompelen niet, omdat ze hun plekje in de rij niet willen afstaan. Dat zorgt af en toe voor problemen, zoals hoofdpijn of out gaan."

Saunameester Gerda Kennedy onderschrijft dit. "Al maak je jezelf alleen maar nat of neem je even een koude douche. Het is wel aan te bevelen, want juist door de temperatuurwisselingen raakt je lichaam beter doorbloed", zegt ze.

Na de lauwe douche volgt het koude dompelbad. "Blijf even in het bad zitten zodat niet alleen je huid, maar ook de kern van het lichaam goed afkoelt. Vergeet ook het hoofd niet", zegt Bruekers. "Dan houd je het aanzienlijk langer vol en voelt de warmte prettiger."

Door saunabezoek verdraag je zomerhitte beter

Kennedy legt uit dat je door regelmatig een bezoek aan de sauna te brengen, beter bestand bent tegen tropische hitte. "De eerste keer is het even wennen, maar je traint je lijf beter om te gaan met warmtewisselingen, waardoor je beter tegen warmte kan."

Op hete zomerdagen verzorgt Kennedy opgietingen met mentholkristallen om voor verkoeling te zorgen. "De menthol slaat op de huid. Als je na de opgieting buiten loopt, en er komt een zuchtje wind voorbij, voelt dat koel aan."

Bruekers vindt de sauna in de zomer een goed alternatief voor de drukke stranden en zwembaden. "Dan is het in de sauna erg rustig. Je kunt buiten ongestoord zonnen en een boekje lezen."