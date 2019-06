Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: verras je smaakpapillen bij Eten op Rolletjes, bezoek de boekenmarkt bij de Bavo of vier de zomer in het Zaanenpark. Een overzicht van evenementen.

Eten op Rolletjes - Lichtfabriek

Dit jaar keert het rondreizende foodfestival Eten op Rolletjes weer terug in Haarlem. Op het terrein bij de Lichtfabriek kunnen jong en oud nieuwe smaken ontdekken bij de vele foodtrucks. Er is ook veel vegetarisch, vegan en glutenvrij eten verkrijgbaar. Kinderen kunnen meedoen in het poppentheater of aanschuiven bij het schminken. Elke dag wordt afgesloten met livemuziek van lokale bands en dj's.

Waar: Lichtfabriek, Minckelersweg 2

Wanneer: vrijdag 28 juni, 16.00 tot 23.00 uur - zaterdag 29 juni, 13.00 tot 23.00 uur - zondag 30 juni, 13.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis toegang

Zomer in de Zaanen - Zaanenpark

Tijdens buurtfestival Zomer in de Zaanen kunnen alle grote en kleine buurtbewoners van Haarlem-Noord genieten van muziekoptredens, allerlei activiteiten voor kinderen en verschillende, smakelijke foodtrucks. De organisatie van Zomer in de Zaanen ligt volledig in handen van buurtbewoners, ondernemers in de buurt dragen bij aan de totstandkoming - allemaal onder het motto 'Door de buurt, voor de buurt'.

Waar: Zaanenpark, Haarlem-Noord

Wanneer: zaterdag 29 juni, 14.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis toegang

Boekenmarkt - Grote Markt

Op zondag 30 juni vindt op de Grote Markt de jaarlijkse antiquarische boekenmarkt plaats. Vele kraampjes uit het hele land staan op de markt en rondom de Bavo-kerk met een ruim aanbod aan uiteenlopende boeken: van kinder- kunst- en kookboeken tot aan literatuur en stripboeken.

Waar: Grote Markt, Haarlem

Wanneer: zondag 30 juni, 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Koorbiënnale - Door de stad

Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 7 juli vindt de tiende editie van de Koorbiënnale plaats. Bezoekers kunnen tien dagen lang op bijzondere festivallocaties in Haarlem genieten van internationale, vocale topensembles waarbij de grenzen van koormuziek worden verlegd. Zo vinden op zaterdag 29 juni intieme Hofjesconcerten plaats in verschillende hofjes in de Haarlemse binnenstad.

Waar: onder meer Philharmonie, Grote of St. Bavokerk, Toneelschuur en Nieuwe Kerk

Wanneer: van vrijdag 28 juni tot 7 juli

Prijs: verschilt per optreden

Jaarmarkt - Generaal Cronjéstraat

Een boerenkermis door de straat, vele marktkramen en livemuziek: het belooft op zondag 30 juni weer een gezellig dag voor jong en oud te worden in de Generaal Cronjéstraat.

Waar: Generaal Cronjéstraat

Wanneer: zondag 30 juni, 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

