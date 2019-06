Met de tropische temperaturen die er momenteel in het land hangen zoeken veel mensen verkoeling bij een van de zwemplassen of buitenbaden in de stad. NU.nl maakt een overzicht van de plekken waar je je handdoek uit kunt slaan.

Buitenzwembad de Papiermolen

Stadjers die vorig jaar een verfrissende duik in het enige buitenzwembad van de stad wilden nemen, visten achter het net: in 2018 was de Papiermolen gesloten vanwege verbouwing. Inmiddels is het zwembad volledig gerenoveerd. Bezoekers kunnen hun handdoek uitslaan op het zonnige grasveld of op de vernieuwde tribune bij het wedstrijdbad om naar mensen te kijken.

Waar: Papiermolenlaan 3

Wanneer: doordeweeks van 7.00 tot 20.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 4,70 euro (volwassenen)

Meer tarieven en informatie

Zwembad Hoogkerk

Het buitenzwembad van Hoogkerk ligt een stuk minder centraal dan de Papiermolen, maar is een uitkomst voor mensen die in de dorpen aan de westkant van de stad wonen. Je vindt hier drie zwembaden: een pierenbadje, een wedstrijdbad en een recreatiebad met glijbaan en speeltoestellen. Daarnaast is er een zonneweide en een springkussen.

Waar: Hoendiep 185a, Groningen

Wanneer: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.30 uur, in het weekend van 11.00 tot 17.30 uur

Prijs: 4,50 euro

Meer tarieven en informatie

Stadsstrand Dot

Het onder Groningers inmiddels zeer bekende stadsstrand bij koepelbioscoop Dot werd in 2016 geopend en zou maar van tijdelijke aard zijn. Maar het strand blijkt een blijvertje: Dot opende vorig jaar zelfs een aparte strandbar waar bezoekers een ijsje of koud drankje kunnen halen. Het is aan te raden binnen de drijflijnen te blijven, daar is het Oosterhamrikkanaal gegarandeerd vrij van fietswrakken.

Waar: Vrydemalaan 2

Wanneer: water altijd toegankelijk, horeca en toiletten vanaf 12.00 uur

Kwaliteitsklasse zwemwater: in orde

Het stadsstrand was bedoeld als tijdelijke invulling, maar lijkt te blijven. (Foto: Dot Groningen)

Hoornse Plas

De grootste en meest drukbezochte zwemplas van Groningen is ongetwijfeld de Hoornse Plas. Onder de bomen kun je de schaduw opzoeken en op de zonneweides werk je aan je kleurtje. Rond de Hoornse Plas staan verschillende kiosken waar je ijsjes, koude drankjes of een frietje kunt halen.

Waar: Hoornse Plas

Wanneer: altijd open

Kwaliteitsklasse zwemwater: uitstekend

Recreatieplas Kardinge

Voor inwoners van Beijum en Lewenborg ligt de zwemplas bij sportcentrum Kardinge om de hoek. Je vindt hier toiletten, douches, een drank- en snackverkooppunt en een strandje. Dit strand is vooral geschikt voor zonliefhebbers want het aantal plekken met schaduw zijn er vrij gering.

Waar: Kardingermaar

Wanneer: altijd open

Kwaliteitsklasse zwemwater: uitstekend

Ruskenveense Plas

Aan de westelijke rand van de stad ligt de Ruskenveense Plas. De voorzieningen op dit strand zijn eenvoudig. Er zijn geen toiletten of verkooppunten voor eten en drinken, maar het is er wel rustig. De plas is namelijk niet toegankelijk voor auto's, alleen voor voetgangers en fietsers.