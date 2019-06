Er verschijnen deze week maar liefst drie vervolgfilms in de bioscoop: Toy Story 4, horrorfilm Annabelle Comes Home en familiefilm 100% Coco New York. Daarnaast onder meer de comedyfilm Yesterday, waarin The Beatles nooit hebben bestaan. Een overzicht van acht films die deze week worden uitgebracht

Toy Story 4 – animatie

In het vierde deel van deze populaire filmreeks wonen Woody, Buzz Lightyear en de andere stukken speelgoed bij hun nieuwe eigenaar Bonnie. Wanneer de vrienden tijdens een autotripje kennismaken met Bonnies nieuwe pop Forky, vindt Woody (Tom Hanks) zijn verloren vriendin Bo Beep (Annie Potts) terug. De twee blikken terug op hun tijd samen, maar ontdekken ook hoezeer ze uit elkaar zijn gegroeid.

Genre: animatie, avontuur

Regisseur: Josh Cooley

Stemmencast: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Madeleine McGraw

Kijkwijzer: 6+

Annabelle Comes Home – horror

Annabelle Comes Home is het derde deel over de door demonen bezeten pop. Om de nachtmerries die Annabelle veroorzaakt een halt toe te roepen, sluiten geestuitdrijvers Ed en Lorraine Warren (Patrick Wilson en Vera Farmiga) de pop op. Annabelle wordt bewaard in een glazen vitrine in een afgesloten kamer in het huis. Maar de demonische pop weet andere kwaadaardige entiteiten in de kamer te ontwaken, die het hebben voorzien op de tienjarige dochter van de Warrens.

Genre: horror

Regisseur: James Wan, Gary Dauberman

Cast: Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson, Madison Iseman

Kijkwijzer: 16+

Freek – documentaire

Cabaretier Freek de Jonge wordt 75 en maakt de balans op. "Hoelang kan ik nog mee?", zingt hij. Zijn er nog dingen die hij als mens en als artiest verkeerd heeft aangepakt, die hij nog recht kan zetten? Regisseur Dennis Alink loopt in Freek langs alle hoogte- en dieptepunten uit het leven van De Jonge.

Genre: documentaire

Regisseur: Dennis Alink

Kijkwijzer: geen keuring

Yesterday – comedy

Een arme muzikant genaamd Jack (Himesh Patel) ontwaakt in een alternatieve tijdlijn waarin The Beatles nooit hebben bestaan. Plotseling herinnert niemand op de wereld zich de muziek van de iconische Britse popgroep meer. Niemand behalve Jack. Hij doet alsof de nummers aan zijn eigen pen zijn ontsprongen en wordt wereldberoemd. Er is immers toch niemand die hem op plagiaat kan betrappen, of wel soms?

Genre: comedy

Regisseur: Danny Boyle

Cast: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino, Ellise Chappell

Kijkwijzer: 9+

Ramen Shop – drama

Masato (Takumi Saitoh) is een jonge ramenchef in Japan met een grote passie voor koken. Zijn culinaire talenten heeft hij geërfd van zijn Singaporese moeder, die stierf toen hij tien jaar oud was. Als ook Masato's vader plotseling overlijdt, reist hij met zijn moeders dagboek af naar Singapore om meer over zijn familiegeschiedenis te weten te komen. Daar vindt hij verloren familieleden én verloren familierecepten.

Genre: drama

Regisseur: Eric Khoo

Cast: Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara

Kijkwijzer: alle leeftijden

Apollo 11 – documentaire

Vijftig jaar na de eerste maanwandeling verschijnt nu de documentaire Apollo 11. Regisseur Todd Douglas Miller belooft nog niet eerder verschenen beeldmateriaal en geluidsopnamen te vertonen. De film blikt terug op hoe astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin als eerste mensen ooit voet zetten op de maan terwijl Michael Collins achterbleef in de spaceshuttle, die rond de maan cirkelde.

Genre: documentaire

Regisseur: Todd Douglas Miller

Cast: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins

Kijkwijzer: alle leeftijden

Booksmart – comedy

Amy en Molly (Kaitlyn Dever en Beanie Feldstein) zijn beste vriendinnen en excellente studenten. Aan de vooravond van hun diploma-uitreiking van de middelbare school beseffen ze dat ze hun kostbare tienerjaren volledig in de bibliotheek hebben doorgebracht. Niet één keer hebben ze flink gefeest. En dat terwijl hun klasgenoten die wél uit de band zijn gesprongen, zijn toegelaten tot precies dezelfde universiteiten. De vriendinnen besluiten hun boeken dicht te laten en bezoeken voor het eerst in hun leven een feest.

Genre: comedy

Regisseur: Olivia Wilde

Cast: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis

Kijkwijzer: 12+

100% Coco New York – familiefilm

In dit vervolg op 100% Coco ziet de dertienjarige modeliefhebber Coco op tegen de zomervakantie. Klasgenoten doen hun jaloersmakende vakantieplannen uit de doeken, terwijl Coco met haar moeder in Nederland op de camping verblijft. Tot ze erachter komt dat ze tickets naar New York geeft gewonnen, waar ze een zomer lang op de New York Fashion School haar ogen uit kan kijken.

Genre: familiefilm

Regisseur: Ruud Schuurman

Cast: Nola Kemper, Valentijn Avé, Merel de Zwart, Genelva Krind

Kijkwijzer: alle leeftijden

