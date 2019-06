De temperaturen lopen dit weekend op en veel Nederlanders zoeken verkoeling bij het water. Hoe wordt de kwaliteit van het zwemwater gecontroleerd en wat kun je zelf doen om het water schoon te houden?

De kwaliteit van het zwemwater wordt in de gaten gehouden door de verschillende waterschappen. In de zomermaanden nemen onderzoekers om de week een monster van het water van ruim tweehonderd officiële zwemplekken. In een laboratorium controleren ze hoeveel bacteriën er in het water zitten.

Controleren op poepbacterie en blauwalg

"We controleren op bijvoorbeeld E. coli, de poepbacterie", legt Thecla den Hoed van het Waterschap Delfland uit. "Iedereen weet dat je daar goed ziek van kan worden. Verder kijken we naar blauwalg, waar je huiduitslag, hoofdpijn en misselijkheid van kunt krijgen."

Vervuiling bij zwemplassen wordt ook deels veroorzaakt door bezoekers zelf, zegt Den Hoed. Bijvoorbeeld wanneer mensen in het water plassen, vuilnis achterlaten of eendjes voeren. "Al die factoren dragen bij aan de bacteriën- en algengroei", verklaart ze.

Wat kun je doen om de zwemplas in je buurt schoon te houden? Laat tussen 1 mei en 1 oktober geen honden uit bij zwemplassen om vervuiling door hondenpoep te voorkomen.

Voer geen eenden.

Plas niet in het water maar gebruik de toilethokken.

Gooi je afval weg in de vuilnisbakken of neem het mee naar huis.

Trek kleine kinderen een zwemluier aan.

Iedere zwemplas is anders en overal moet per geval worden gekeken hoe vervuiling wordt aangepakt, vertelt Den Hoed. Zo werd de zwemplas in het Wilhelminapark in Rijswijk in 2016 compleet leeggepompt. 1.200 kilo levende vis werd overgezet naar ander water en daarna werd het slib van de bodem verwijderd. Ten slotte werd de zwemvijver weer vol schoon water gepompt.

Op andere plekken wordt de doorstroming verbeterd zodat blauwalg geen kans krijgt of moet meer groen voor zuivering zorgen. "Het blijft altijd spannend of iets ook werkt. Je werkt met de natuur en die doet wat hij wil."

Overzicht

Bij onderstaande zwemplassen is het water in elk geval goedgekeurd om in te zwemmen.

Beldert Beach - Zoelen, Gelderland

Deze zwemplas vlak bij het Gelderse Tiel heeft meer weg van een evenemententerrein dan van een recreatieplas. Het is een waterpark van 1.000 vierkante meter met onder meer een obstakelbaan voor kinderen, een 20 meter hoge glijbaan en loungebedden voor de zonaanbidders. Er geldt momenteel een waarschuwing omdat de bodem vanaf de waterkant steil afloopt, maar de waterkwaliteit is er goed.

Waar: Strandweg 1, Zoelen

Wanneer: elke dag van 10.00 tot 19.00 uur

Prijs: 8 euro, na 16.00 uur 5,50 euro

Kwaliteitsklasse water: uitstekend

Meer informatie

Beldert Beach heeft veel weg van een evenemententerrein. (Foto: Beldert Beach)

Strandeiland – Harderwijk, Gelderland

Het Strandeiland is een in 2013 aangelegd schiereiland op een steenworp afstand van het centrum van Harderwijk. Zonaanbidders liggen hier pal aan het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren. Er wordt vaak akoestische muziek gespeeld, voor de sportievelingen hangt er een volleybalnet en bij het strandpaviljoen kun je koude drankjes halen.

Waar: Hoge Brug, Harderwijk

Wanneer: van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs: gratis

Kwaliteitsklasse water: uitstekend

Meer informatie

Het Strandeiland van Harderwijk werd in 2013 geopend. (Foto: Strandeiland Harderwijk)

Natuurzwembad de Swanneblom – Slappeterp, Friesland

Bezoekers kunnen alleen wandelend of fietsend over schelpenpaadjes bij deze autoluwe zwemvijver komen. Voor de kinderen is er een strandje en een met een drijflijn afgezet ondiep gedeelte. Op de uitgestrekte omliggende weide kun je zonnen. Bijzonder aan deze zwemplas is dat het water wordt ververst door een watermolen die ieder uur 75.000 liter water per uur door de vijver pompt zodat blauwalg geen kans krijgt.

Waar: Kleasterdyk 9, Slappeterp

Wanneer: van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs: gratis

Kwaliteitsklasse water: uitstekend

Meer informatie

Kralingse Plas – Rotterdam, Zuid-Holland

Midden in Rotterdam vindt je het Kralingse Bos en de Kralingse Plas. Rond het water zitten meerdere restaurants, pannenkoekenhuizen en paviljoens waar je kunt eten. Het water is toegankelijk voor zwemmers, zeilers, roeiers en surfers. Kinderen kunnen op het 20 meter brede strand in de weer met de kabelbaan en de speeltoestellen.

Waar: Bruglandpad, Rotterdam

Wanneer: van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs: gratis

Kwaliteitsklasse water: goed

Meer informatie

De Kralingse Plas is een stukje natuur midden in Rotterdam. (Foto: cityrotterdam.nl)

Zwemplas Het Blauwe Meer – Hoogersmilde, Drenthe

Het Blauwe Meer dankt zijn naam aan het tropisch blauwe water en het 300 meter lange witte zandstrand. Je bent hier niet op een Caraïbisch eiland, maar in het Drentse bos, waar deze plas ontstond als het gevolg van zandwinning. De helderblauwe kleur dankt het water aan de aanwezigheid van het mineraal glauconiet.

Waar: De Vorrelvenen, Hoogersmilde

Wanneer: van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs: volwassenen 2,50 euro, kinderen 1,20 euro

Kwaliteitsklasse water: uitstekend

Meer informatie

Het water is zo blauw door de aanwezigheid van een mineraal. (Foto: Het Blauwe Meer)

Henschotermeer – Woudenberg, Utrecht

Vlak bij Utrecht en Amersfoort ligt het Henschotermeer, een meer met een eilandje in het midden. Vrijwel alle oevers van dit meer bestaan uit zandstrand, wat zich prima leent voor een potje strandvolleybal. Bij het Oude Strandhuis haal je een ijsje of een drankje en in de bosrijke omgeving sla je op warme dagen je handdoekje in de schaduw uit.

Waar: De Heygraeff, Woudenberg

Wanneer: van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs: gratis tot 30 juni, vanaf 1 juli 2,95 euro voor een dagkaart en vanaf 2,50 euro parkeren

Kwaliteitsklasse water: uitstekend

Meer informatie

Het Henschotermeer wordt volledig omringd door zandstrand en het bos. (Foto: Henschotermeer)

