Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam: van een bingofeest in zwembad Het Marnix tot een week vol urban sport op het Museumplein. Een overzicht van de activiteiten.

Zwembadbingo - Het Marnix

Deze bingosessie beleef je al watertrappelend in zwembad Het Marnix. Er is aan alles gedacht. Zo zijn de kaarten geplastificeerd en drijven er tafels in het water met daarop hapjes en drankjes. Zo heb je bingo nog nooit gespeeld.

Waar: Het Marnix, Marnixplein 1

Wanneer: zaterdag 22 juni van 19.30 tot 23.00 uur

Prijs: 25 euro, reserveer door te mailen naar boekingen@mokummagazine.nl

Meer informatie

Sunday Market - De Hallen

Sunday Market is een terugkerende markt in Amsterdam die in het teken staat van kunst, mode en design. Hier worden geen spullen verkocht die iedereen al heeft, maar gaat het om unieke producten die door de makers zelf worden verkocht. Tussen het winkelen door is er ruimte om te genieten van livemuziek en lekker eten.

Waar: De Hallen, Bellamyplein 51

Wanneer: zondag 23 juni, van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Urban Sports Week - Museumplein

Tot zondag staat het Museumplein in het teken van urban sports zoals BMX, inline-skating, skateboarding en 3x3-basketbal. Professionals laten hun talent zien en op het wereldkampioenschap 3x3-basketbal strijden landen om de beker. Daarnaast zijn er tal van workshops te volgen.

Waar: Museumplein

Wanneer: van 19 tot 23 juni

Prijs: gratis

Meer informatie

Storytelling - De School

Raak zondag geïnspireerd door 'de beste verhalentellers van Amsterdam' op het terras van Café De School. Doel van het evenement is om te leren van mensen met andere achtergronden en ervaringen. De line-up bestaat uit Milda, Michael Jager, Desta Apf en Esra Seval Dede. De verhalen worden in het Engels verteld.

Waar: De School

Wanneer: zondag 23 juni van 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis, al wordt een donatie aan de verhalenvertellers op prijs gesteld

Meer informatie

VETARM- Skatecafé

Vijftien corpulente bewoners uit Amsterdam-Noord die deel uitmaken van theatergroep Parels voor de Zwijnen spelen de voorstelling VETARM, over hoe het is om arm en dik te zijn in een wereld waarin rijk en slank de norm is. Het publiek wordt gevraagd snacks mee te nemen; guilty pleasures waar ze niet van af kunnen blijven. De toneelgroep belooft een traan en een lach.